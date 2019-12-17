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Darıca’da kış aylarının vazgeçilmez adresi; Balyanoz Cafe

Balyanoz Cafe, açıldığı günden beri özellikle gençlerin ilgi odağı olurken kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte de Darıcalıların vazgeçilmez adresi oldu.

Darıca'da kış aylarının vazgeçilmez adresi; Balyanoz Cafe

17 Aralık 2019 Salı 16:23

 Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda yaz aylarında hizmete açılan Balyanoz Cafe, kısa sürede Darıcalıların ilgi odağı oldu. Özellikle gençlerin tercih ettiği mekân haline gelen Balyanoz Cafe, hem hizmet kalitesi hem de fiyat politikasıyla dikkat çekiyor.

SOĞUK HAVALARIN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ

Yaz aylarında gençler tarafından büyük ilgi gören ve vatandaşların uğrak yeri olan Balyanoz Cafe, kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte de Darıcalıların adeta vazgeçilmez adresi haline geldi. Tüm yeni nesil kahve çeşitlerinin Take Away Coffe bardağıyla servis edildiği Balyanoz Cafe, eşsiz manzarası ve güler yüzlü hizmetiyle sadece Darıca’nın değil tüm bölgenin yeni cazibe merkezi haline geldi. Son dönemlerin trend uygulamalarının örneğinin yer aldığı Balyanoz Cafe, açılır açılmaz en çok tercih edilen mekan haline gelirken soğuk havaların da vazgeçilmez adresi oldu.

MENÜSÜ VE FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal tesis olarak Darıca Belediyesi tarafından işletilen Balyanoz Cafe, Darıca’da yaşayan herkese hitap ediyor. Menüsüyle fark yaratan Balyanoz Cafe, fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Çayın 1.5 TL’ye ve suyun 1 TL’ye satıldığı Balyanoz Cafe’de Türk kahvesi de 4.5 TL’ye servise sunuluyor. Kahve çeşitleriyle de fark yaratan ve ucuz fiyat politikasıyla Darıcalıların hizmetine giren Balyanoz Cafe, kar amacı gütmeden vatandaşlara hizmet anlayışıyla faaliyet gösteriyor.

 

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