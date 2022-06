Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimleri ile geçtiğimiz yıl, Dilovalı kadınların kilimcilik mesleğini öğrenmesi, geliştirmesi ve yaygınlaştırarak Dilovası’nın dokuma kilimcilikte bir marka olması için kurulan; Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

YOĞUN KATILIM

Orhangazi Mahallesi 226 sokak No:27’de ki yeni yerinde hizmete açılan Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya,Gebze Tcaret Odası Başkanı Nail Çiler, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, mahalle muhtarları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı.

‘GİLEM’ İSMİNİ DÜNYAYA TAŞIMAK İSTİYORUZ

Programın açılış konuşmasını yapan Kooperatif Başkanı Elif Özhuy; ‘GİLEM’ markası altında gerçekleştirilen üretimin kooperatiflerine çok yakıştırdıklarını belirtip, “GİLEM bizim için bir kooperatiften öte, kadim kültürümüzde kilimcilik ve halıcılığı yaşatma yönünde çok önemli bir görev üstlendi.

HEDEFİMİZDE İHRACAT VAR.

Ürünlerimizi dünyaya taşımak istiyoruz. Gerek dijital, gerekse online platformlarda ürünlerimizin satışı için her türlü faaliyeti gösteriyor olacağız. Bu aşamada her türlü destek çok önemli. Şu an 30 üyemiz var. Hedefimiz yılsonuna kadar bunu 100'e çıkarmak. Türk kadınının gücüne çok inanıyoruz. İstersek herşeyi başarırız" dedi.

BAŞKAN ŞAYİR'DEN KADINLARA ÇAĞRI

Dilovalı kadınların el emeği ile hazırladıkları dokuma kilimlerin "GİLEM" markasıyla piyasa da önemli bir pazara sahip olacağını belirten Başkan Şayir ise yaptığı konuşmasında; “Kadın elinin değmediği bir projenin eksik kalacağını düşünerek, bir kooperatif kurmak istedik. Devlet mekanizmalarını harekete geçirerek güzel bir iş yapacağımızı düşündük ve adım attık. Gelinen noktada yurt dışından sipariş alınacak noktaya ulaşıldı. İnşallah, 1 sene içinde bu kooperatifin üyesi 200’ün üzerine çıkacak” diye konuştu.

Dilovalı kadınlara kooperatifte yer alma ve üretim çağrısında bulunan Başkan Şayir;

Dilovası’nın; tarih ve kültür kenti olduğuna da dikkat çekerek; ‘Tavşancıl’da güzel tarihi konaklarımızı göreceksiniz. Kurtuluş Savaşı kahramanı Yahya Kaptan’ın kabri de burada” dedi.

BAŞARININ SIRRI MARKALAŞMAK

Programda söz alan, KBB Başkanvekili Yaşar Çakmak, kooperatifin satış ve pazarlamaya yönelmesinin önemli olduğunu belirtti. Çakmak, KBB iştiraki KOMEK’in eğitim çalışmalarından örnekler verdi.

Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ise yaptığı konuşmada; Dilovası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde milli kültür açısından önemli çalışmalar yapıldığının görüldüğünü belirtti. Çalık, başarının sırrı olan markalaşmanın da sağlandığını kaydederek, ilk defa marka üreten bir kooperatife denk geldiğini söyledi.

BAŞKAN ŞAYİR'İ TEBRİK ETTİ

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Dilovalı kadınların dokumacılığı öğrenmesi ve bu konuda öncü olması çok önemli. Türkiye’de kadınlarımızın aileleri için neler yapabildiğine şahit olmak beni çok gururlandırıyor. Hamza başkanı yürekten tebrik ediyorum. GİLEM markası sadece ekonomiye katkı sağlamakla kalmayacak… Çünkü; Kooperatif başarılı bir sosyal kalkınma modelidir. Kooperatifin amacı binlerce yıllık kültüre taşıyıcı olmaktır.

“YENİ NESİL KOOPERATİF”

Burada görev alan kadınlarımıza teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Öncü, örnek bir çalışmaya imza atılıyor. Tasarım ve zanaatın, günü ve günceli yakalaması çok önemli. Kendi markasını yaratması, Dilovası kooperatifini yeni nesil yapıyor. Bu ticarileşme hususunda da büyük önem taşıyor. Bu vesile ile Elif Özhuy hanıma da teşekkür ediyorum. Diğer kadınlara el vererek, ilçedeki kadınların işin içinde olmasını sağladı. Dilovalı kadın hemşerilerimiz de buna sahip çıkacaktır. ‘GİLEM’ Türkiye’den çıkan büyük bir marka olacaktır” dedi.

TAVŞANCIL TARİHİ EVLERİNİ İNCELEDİLER

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdeleyi kesip, kooperatifin ürettiği ürünleri incelediler. Açılışın ardından Tavşancıl'a geçen Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve beraberindeki heyet, Tavşancıl'da ki tarihi evleri gezerek çalımalar hakkında bilgi aldılar.