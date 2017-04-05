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Dolandırıcı Suç Üstü Yakalandı !

Kocaeli’de meydana gelen olayda kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırmaya kalkan şahıs suçüstü yakayı ele verdi

Dolandırıcı Suç Üstü Yakalandı !

05 Nisan 2017 Çarşamba 16:25


4 Nisan tarihinde Başiskele’de meydana gelen olayda, S.T(48) isimli şahsı telefon ile arayarak kendisini ‘Polis-Savcı’ olarak tanıtan şahısın dolandırıcılık yapmaya çalıştığı bilgisi alınınca emniyet ekipleri harekete geçti. Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda mağdur S.T’den para ve ziynet eşyalarını almaya gelen şüpheli A.S isimli şahıs suçüstü yakalandı. Emniyet ekipleri olay ile ilgili soruşturmayı derinleştirince yapılan araştırmalar neticesinde A.S isimli şahsın 3 Mart günü Derince’de D.K isimli vatandaşı arayarak kendisini ‘Polis-Savcı’ olarak tanıtmasının ardından D.K’dan 29 bin 970 TL alan şahıs olduğu güvenlik kameralarından tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.S Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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