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Elektrik Direğindeki Adamın Kimliği Belli Oldu

İzmit ilçesinde Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki elektrik direğinde yüksek elektrik akımına kapılan ve yaşamını yitiren vatandaşın kimliği belirlendi.

Elektrik Direğindeki Adamın Kimliği Belli Oldu

16 Mart 2017 Perşembe 11:06

 BAŞİSKELE DOĞUMLU

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde elektrik direği üzerinde 20-25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi ile karşılaştı. Otopsi sonuçlarının ardından cesedin Mehmet Yavuz'a ait olduğu tespit edildi. 31 yaşındaki Başiskele doğumlu olduğu öğrenilen Mehmet Yavuz, Vezirçifliği Ulu Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kızköprü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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