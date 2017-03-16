Elektrik Direğindeki Adamın Kimliği Belli Oldu

BAŞİSKELE DOĞUMLU

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde elektrik direği üzerinde 20-25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi ile karşılaştı. Otopsi sonuçlarının ardından cesedin Mehmet Yavuz'a ait olduğu tespit edildi. 31 yaşındaki Başiskele doğumlu olduğu öğrenilen Mehmet Yavuz, Vezirçifliği Ulu Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kızköprü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.