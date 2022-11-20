Ferah Gösteren Renkler

Yaşam alanınız küçük olsa bile iç cephe renklerinde ve dekorasyonda yapacağınız ufak dokunuşlarla daha geniş bir görünüm elde edebilirsiniz. Evinizi daha ferah göstermek ve şık bir dekorasyon elde etmek için işte bazı ipuçları.





İç cephe dekorasyonunda genişlik algısı oluşturan temel unsurların başında ışık gelir. Bu amaçla; evinizi boyarken daha az ışık alan mekanlarda ışığı daha çok yansıtan, açık ve beyaza yakın renkleri tercih edebilirsiniz ancak iç cephe duvarlarının tamamını açık renklerle boyamak zorunda değilsiniz. Polisan kartelasındaki farklı renkler ile iç cephe duvarlarını boyayarak odanıza daha enerjik bir görünüm verebilirsiniz.

Renk seçimi yaparken farklı kartela çeşitlerinden yararlanabilirsiniz. Daha dingin bir atmosfer elde etmek için açık pastel renkler içeren kartela seçeneklerine yönelebilirsiniz. Özellikle küçük mekanlarda Polisan’ın Beyaz Düşler Kartelası size çok yardımcı olacaktır.

Daha aydınlık bir oda, genişlik algısını artırmaya yardımcı olur. Bu yüzden iç cephe duvarlarınızı açık renkler ile boyadıktan sonra, aydınlatma ünitelerini yenilemeyi de düşünebilirsiniz. Tavan aydınlatması tercih ediyorsanız, açısı geniş avizeler ve parlaklığı yüksek ampullerden faydalanabilirsiniz. Yeterince aydınlanmayan alanlara lambader veya aplik yerleştirebilirsiniz.

Evinizi boyadıktan sonra şık aksesuarlarla dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Beyaz düşler kartelasındaki renkler ile kontrast oluşturacak şekilde koyu aksesuarlar kullanabilir, derinlik ve genişlik algısını artırabilirsiniz. Parlak, yansıtıcı yüzeyli aksesuarlar ve ayna kullanımı da genişlik algısını artırmanıza yardımcı olur.



Özellikle yüksek tavanlı mekanlarda dikey yönde bir görsellik tavsiye edilir. Fakat ışığın boğulmaması için koyu renkli aksesuarları minimal düzeyde kullanmanız gerekir. Duvar aksesuarlarınızı tavana doğru bir çizgi oluşturacak şekilde yerleştirerek mekan algısını yataydan dikeye çekebilirsiniz. Benzer şekilde, mekanın daha geniş görünmesini sağlayan dikey çizgili perde tercihi de bir seçenek.



Mobilyalarınızı ve tamamlayıcı ürünleri seçerken düz veya sade desenlere yönelerek görsel yoğunluğu azaltabilirsiniz. Sadeliğin yanı sıra tavana kadar uzanmayan alçak mobilyalar da yükseklik algısını artırır. Minimal bir mobilya tasarımı iç cephe rengini ortaya çıkararak odanızı iç açıcı bir hale getirir. Az eşya kullanmak ve var olan eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirmek daha sade ve ferah bir görünüm sunar.

Mobilya ve aksesuar seçimi kadar onları doğru şekilde konumlandırmak da önemlidir. Bu amaçla duvar köşelerine boşluk bırakacak şekilde büyük eşya koymamaya özen gösterin. Koltuk, televizyon, dolap ve kitaplık gibi tek yönlü kullanılan eşyalarınızı duvara paralel yerleştirin