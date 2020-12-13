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Gebze’de parklara yenileri ekleniyor

Başkan Büyükgöz, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde, ilçedeki parklara yenilerini eklemek üzere teyakkuza geçen park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sahada denetledi. 

Gebze'de parklara yenileri ekleniyor

13 Aralık 2020 Pazar 10:51

 Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde boş durmuyor. Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan ilçede parklara yenilerini eklerken bir yandan da peyzaj düzenlemeleri ve çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında belediyenin icracı müdürlüklerini teyakkuza geçiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sürdürülen çalışmaları sahada denetliyor. Teknik ekibiyle birlikte sahadaki çalışmaları yakından takip eden ve denetleyen Başkan Büyükgöz; mahallelere kazandırılan yeni konsept park yapım işlerini de inceliyor.

MAHALLELERE KONSEPT PARKLAR

Yenikent Mahallesi 2449 Sokak’ta yapımı devam eden konsept parktaki basketbol sahası imalatı çalışması hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca; 2433 sokaktaki kaykay parkı inşaatında da incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından Ulus Mahallesi 2117 sokakta imalat çalışmalarının devam ettirildiği parktaki çalışmaları da inceleyen Başkan Büyükgöz; içerisinde gençlerin ve çocukların keyifle vakit geçirebileceği, spor yapabileceği konsept parklara yenilerini eklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Başkan Büyükgöz son olarak, park ve bahçeler müdürlüğü tarafından ilçe genelinde devam eden peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarını da denetleyerek ilgili birim müdüründen bilgi aldı. Başkan Büyükgöz, sahada canla başla çalışan belediye personellerine de kolaylıklar diledi.

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