Geleceğin yıldızları bu tesisten çıkacak

Büyükşehir tarafından Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılan spor kompleksinde hummalı çalışma tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye bir spor tesisi daha kazandırıyor. Proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev bir spor kompleksi inşa ediliyor. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi, Gebze halkına hizmet verecek. Gebze Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılan spor kompleksinin her iki yapısında da çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Spor Salonu olacak kısmın duvar imalatlarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, yüzme havuzu son kat kirişlerin çelik çatı için ankraj çubuklarını teste gönderdi.

ÜST KAT DUVAR İMALATLARI SONA ERDİ