Genç Kadın Ölü Bulundu !

Gölcük Halıdere’de ikamet eden genç kadın evinde sızan doğalgazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre Halıdere Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı Tolga Sitesi adresinde ikamet eden ve özel bir şirkette çalışan Aziz Güngör ile evli olan Ford Otosan Fabrikasında işçi olarak çalışan Hediye Güngör (25) akşam saatlerinde yakınları tarafından evinde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Güngör’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

2 yaşında oğlu vardı





Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hediye Güngör’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Hediye Güngör’ün evinde sızan doğalgazdan dolayı zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 2 yaşında bir çocuk annesi olan Hediye Güngör’ün cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hediye Güngör’ün cenazesi Gölcük Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.