Girişimci Kadınlar Destek Programı Kapsamında Hibe Aldı

Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğünde düzenlenen programda, Şube Müdürü Sultan Kurbanoğlu ile Karamürsel Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Tuğba Türkmen arasında hibe kapsamında imza atıldı.

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya'nın da hazır bulunduğu programın ardından konuşan Türkmen, Kocaeli'de hibeyi alan ikinci kooperatif olduklarını belirterek, "Toplam proje bütçemiz 144 bin lira. Bakanlıktan alacağımız yüzde 75 hibe oranı olan 108 bin lirayla sanayi makinesi ve teçhizat alarak üretim kapasitemizi artırıp profesyonel mutfağa sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Türkmen, Karamürsel'de üreten 7 kadınla kooperatif kurduklarını anlatarak, "Şimdi yolumuza 15 kadınla devam ediyoruz. Kadınlarımızı üretime teşvik ederek, doğal ürünlerle ev yemekleri yaparak günlük taze yemeklerimizi çıkarıyoruz. Kooperatifimize desteklerini esirgemeyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a ve Karamürsel esnafı ile halkına teşekkür ediyorum." dedi.

- Gölcük'te yemek etkinliği

Gölcük'ü Kalkındırma Kamu Kurumlarını Destekleme Derneğince, Gölcük Belediyesi Yalı Evleri'nde yemek etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Cengiz Karabulut, salgın nedeniyle iki yıldır geçekleştiremedikleri programları artık yapmaya başladıklarını belirterek, "Bugün görüyorum ki iki yıldır yoğun özlem içerisindeyiz. İlçemizde yer alan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir çatı altında toplayabiliyorsak, bu, kamu hizmetlerini geliştirmesi konusunda derneğimizin ne kadar birleştirici ve kaynaştırıcı etkisi olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de programa yoğun katılım olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dernek Başkanı Lütfü Yılmaz da çalışmalar hakkında bilgi verdi.







AA