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Gölcük'te vatandaş talep etti, çevre düzenlemesi yapıldı

Vatandaşlardan gelen talep üzerine Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan dere etrafında ve D-130 Karayolu’na cephe yamaçta çevre düzenlemesi yapıldı

Gölcük'te vatandaş talep etti, çevre düzenlemesi yapıldı

19 Şubat 2020 Çarşamba 10:28

 Şehir genelinde hem yeşil alan miktarını arttıran hem de mevcut yeşil alanlarda çevre düzenlemesi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmalar ile görsel zenginliği de arttırıyor. Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların talebi üzerine, bölgede bulunan derenin etrafı ve D-130 Karayolu’na cephe olan yamaçta diri örtü temizliği yapıldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı diri örtü temizliğinden sonra bin 500 metrekare alana farklı türlerde fidan dikti.  

 

VATANDAŞLARIN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA HAREKETE GEÇİLDİ

Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’ndeki alan sık diken ve çalılık olarak dere kenarında bulunuyordu. Hoş bir görüntüsü olmayan alan için vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, alanda bulunan çalılıkları seyreltirken diken bitkilerini de temizledi. Diri örtü temizliği iş makineleri ve 8 personelin çalışması ile gerçekleştirildi.

 

251 ADET FİDAN DİKİLDİ

Bir hafta süren çalışmalar kapsamında örtü temizliği sonrasında alana fidan dikimi yapıldı. Bu kapsamda 65 adet Toros Sediri, 67 Adet Leylandi, 38 Adet Süs Eriği ve 81 Adet Goldrider olmak üzere toplamda 251 adet fidan dikildi. Büyükşehir Belediyesinin alanda gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi çalışması ile bölgede yaşayan vatandaşların memnuniyeti sağlandı.
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