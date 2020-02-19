Gölcük'te vatandaş talep etti, çevre düzenlemesi yapıldı

Şehir genelinde hem yeşil alan miktarını arttıran hem de mevcut yeşil alanlarda çevre düzenlemesi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmalar ile görsel zenginliği de arttırıyor. Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların talebi üzerine, bölgede bulunan derenin etrafı ve D-130 Karayolu’na cephe olan yamaçta diri örtü temizliği yapıldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı diri örtü temizliğinden sonra bin 500 metrekare alana farklı türlerde fidan dikti.

VATANDAŞLARIN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA HAREKETE GEÇİLDİ

Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’ndeki alan sık diken ve çalılık olarak dere kenarında bulunuyordu. Hoş bir görüntüsü olmayan alan için vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, alanda bulunan çalılıkları seyreltirken diken bitkilerini de temizledi. Diri örtü temizliği iş makineleri ve 8 personelin çalışması ile gerçekleştirildi.

251 ADET FİDAN DİKİLDİ