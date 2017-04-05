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Halisdemir'in Eşyaları Müzede Sergilenecek!

Şehit Halisdemir'in eşyaları müzede sergilenecek

Halisdemir'in Eşyaları Müzede Sergilenecek!

05 Nisan 2017 Çarşamba 14:40


- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adına Niğde'de oluşturulacak müzede, şehidin eşyaları sergilenecek

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adına memleketi Niğde'nin Bor ilçesinde müze oluşturulacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Halisdemir'in 15 Temmuz’da büyük bir kahramanlık örneği gösterdiği vurgulandı.

İnşaat alanı 500 metrekare olacak müze ve gençlik merkezi binasının zemin ve bir kat şeklinde inşa edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projede Halisdemir’in özel eşyalarının sergileneceği müze bölümü oluşturulacak. Müzede, 15 Temmuz belgeselinin yayınlanacağı seyir odası ve dinlenme alanları da yer alacak. Binanın çatısı ise ay yıldızlı Türk bayrağı şeklinde olacak. Yapıda kütüphane bölümünde derslikler ve bilgi iletişim odası gibi gençlerin faydalanacağı bölümler bulunacak."

Proje kapsamında gerçekleştirilen ihaleye 3 firmanın teklif verdiği, ihalenin sonuçlanması ve yer tesliminden sonra projenin 90 gün içerisinde tamamlanarak hizmete gireceği bildirilen açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin daha önce de Çukurkuyu beldesinde şehit Halisdemir adının verildiği park yaptırdığı belirtildi. 

KOCAELİ (AA) 

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