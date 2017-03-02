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İlginç Böcekler!

Doğada hiç farkında olmadığımız yaşamlarını sürdüren birbirinden ilginç canlılar bulunmakta. Farklı coğrafyalarda ve farklı iklimlerde hayatlarını devam ettiren bu canlıları gördüğünüzde şaşkınlığınızı gizleyemeceksiniz

İlginç Böcekler!

02 Mart 2017 Perşembe 15:19

 Alien Tırtıl: Tırtıllar kelebek aşamasına geçmeden önceki dönemdeki ürkütücü görüntülerinin sebebi yırtıcılardan korunmaları içindir. Filipinlerde yaşayan bu tırtıl uzaylı bir yaratık gibi görünüyor. Göz gibi görünen bu noktalar sadece doğal bir leke. Tırtılların yüzleri aslında ikinci karın bölgesinde olup daha küçüktür.


Çiçek Tırtıl: Sizce hangisi çiçek hangisi tırtıl? Kamuflaj konusunda muhteşem bir tırtıl. Bu tırtıllar beslenmek için farklı renklerde çiçekleri süslüyor olabilir.


Dart Maul Böcek: Bilimsel adı Oncopeltus fasciatus olan böcek, aynı zamanda büyük Milweed böceği olarak da bilinir. Ağırlıklı olarak tahılla beslenen bir böcek türüdür. 

Dart Vader Karınca: Bilimsel adı Cephalotes Atratus olan bu karınca, 2004 yılında Stephen p. Yavoniak tarafından keşfedilmiş olup, sanki siyah bir kask takan süper güçlü gibi görünüyor. Bu görüntüsüyle Dart Vader’ı anımsatıyor. 


Donald Trumph Tırtıl: Aynı Trumph’ın saçlarına benziyor değil mi? Peru yağmur ormanlarında biyolog Phil Torres tarafından keşfedilen bu tırtıl, flanel güve türüdür. Tüyleri ağrılı şişkinliğe sebep olan zehirli dikenler barındırmaktadır. 


Hello Kitty Tırtıl: Hello Kitty gibi tüm dünyada tanınan bir tırtıl türüdür. Bu sevimli tırtıllar Japonya’da oldukça fazla bulunmaktadırlar. 


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Sinek Kuşu Güve: Bu bir sinek kuşu diyebilirsiniz ama aslında bu bir böcek. Sinek kuşunu andıran bu canlının aslında çiçekler üzerinde uçan bir güve olduğunu yakından baktığınızda göreceksiniz. Yaşam şekilleri bakımından da sinek kuşunu anımsatmaktadır.


Wattle Cup Tırtıl: Kuzey Avustralya’nın çeşitli bölgelerinde görülen bu ilginç tırtılın üç arının sokmasından daha fazla acı veren güçlü bir sokma acısı var. Görüntüsü ve renkleriyle muhteşem bir tırtıl. 
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