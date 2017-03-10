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İnşaat İşçisi Can Verdi!

Gebze'de bir inşaatta çalışan işçi 1,5 metre yükseklikten düştü.

İnşaat İşçisi Can Verdi!

10 Mart 2017 Cuma 14:50

Gebze'de bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu olduğu belirlenen işçi 1 buçuk metreden yüksekten düşerek hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi, 629 taksim 1 sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Hüseyin Alali (20) isimli inşaat işçisi, inşaatta temizlik yaparken henüz bilinmeyen bir sebeple giriş kattan bir buçuk metre aşağıda bulunan bodrum katta ki bir buçuk metre derinliğinde ki su birikintisinin içerisine düştü. Olayı gören diğer çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE İLK MÜDEHALE

İhbar üzerine hemen inşaata gelen polis ekipleri olayın nasıl yaşandığını çözmeye çalışırken sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alali tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Alali yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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