İZAYDAŞ, Sıfır Atık Belgesi’ni aldı

İLK SANAYİ KURULUŞU

Türkiye genelinde “Sıfır Atık Belgesi” sertifikalandırılma süreci kapsamında İZAYDAŞ, kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belgelendirildi. Böylece İZAYDAŞ, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, sıfır atık yönetim sistemini kuran ve Kocaeli’nde Sıfır Atık Belgesi alan ilk sanayi kuruluşu oldu.

BELGE BAŞVURU SÜRECİ

Resmi Gazete'nin 12 Temmuz 2019 tarihli sayısında yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği gereği, ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesislerinin 31 Aralık 2020'ye kadar sıfır atık uygulamasına geçmesi zorunlu hale gelmişti. Bu kapsamda İZAYDAŞ, Sıfır Atık Yönetmeliği taslak sürecinde çalışmalarına başlamış, yönetmelik yürürlüğe girdiğinde ise uyum ve uygulama çalışmaları sorunsuz bir şekilde ilerlemişti. 12 Ocak 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açılan Sıfır Atık Belge Başvurusu sistemi üzerinden aynı tarihte İZAYDAŞ, belge başvuru sürecini başlatmıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bu süreç sonrasında online inceleme sonucu 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle İZAYDAŞ Kocaeli’ndeki sanayi tesisleri arasında Sıfır Atık Belgesi alan ilk sanayi kuruluşu oldu.

135 TON DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK

İZAYDAŞ’ta başvuru yapıldığı günden bu yana toplam 135 ton değerlendirilebilir atık elde edildi. Bu kapsamda, 9 ton kâğıt ile 150 ağaç kurtarılırken, 7 ton plastikle 16 Bin 970 litre petrol ürünü, 8 ton organik atık ile 3 ton kompost, 3 ton cam ve 108 ton metal ile aynı miktarlarda hammaddeye karşılık gelecek çalışma ile temiz geleceğe katkı sağlanmış oldu.

SARAÇ “SIFIR ATIK YAKLAŞIMI İLE İLERLİYORUZ”

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç yaptığı açıklamada, şirket olarak çalışmalarında sıfır atık yaklaşımını titizlikle uyguladıklarını belirterek “Sıfır atık belgesi konusunda bir iddiamız vardı. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın öncülüğünde yaptığımız çalışmalar sonrası sıkı takip, hızlı dönüşüm ve vaktinde başvuru sonucu belgemiz onaylandı. Kocaeli’nde sanayi kuruluşları arasında ilk olarak temel seviye “Sıfır Atık Belgesi” şirketimize verilmiş oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bundan sonrası için de hem belgenin gerektirdiği gibi sıfır atık yaklaşımı yolunda ilerlemek, hem de belgemizi üst seviyelere taşımak için “sürekli iyileştirme” yapmak hedefindeyiz. Sıfır atık ile geleceğe değer katarak bu konuda sektörümüze, şehrimize ve ülkemize örnek olma görevimiz vardır” diye konuştu.