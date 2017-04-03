İzmit'te İntihar Girişimi !

İntihar girişimi sebebiyle D-100 karayolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.



Edinilen bilgiye göre, ailevi sıkıntıları olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Suat B., 42 Evler mahallesini bir birinine bağlayan üst geçide çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşlar Suat B.'yi ikna edemeyince polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Şahıs kısa bir süre kimseyi yanına yaklaştırmadı. Ancak polis ve vatandaşların ikna çabalarının ardından, Suat B. bulunduğu köprüden indirildi. Gözyaşlarına boğulan Suat B. kısa süreli baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis ekipleri Suat B.'yi Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü. İntihar girişimi sebebiyle D-100 karayolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.