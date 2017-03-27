İzmit'te Kaza

İzmit Kuruçeşme Şirintepe Mahallesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Sabahattin Memiş (60) idaresindeki 41 E 0784 plakalı otomobil, Şirintepe Mahallesi Bakır Sokak’taki virajı fark edemeyerek yoldan çıktı. Süratli olan otomobil, yolun kenarında bulunan parktaki ağaca çarptıktan sonra demir korkulukları da aşarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dereye uçtu.

Otomobil kullanılmaz hale geldi

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulan Sabahattin Memiş, kazayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla dereden çıkartılarak ambulansa alındı. İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Sabahattin Memiş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.