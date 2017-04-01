YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kendini Astı!

Derince Sırrıpaşa Mahallesinde alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 39 yaşındaki Levent Oktay Tabak doğalgaz borusuna bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi

Kendini Astı!

01 Nisan 2017 Cumartesi 09:05

Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çimenli Sokak adresinde ikamet eden evli ve 1 çocuk babası olan Levent Oktay Tabak (39) evin girişindeki doğalgaz borusuna bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi. Eve gelen annesi oğlunu ipte asılı vaziyette görünce elindeki bıçakla ipi keserek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay esnasında dışarıda olan ve acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ve çocuğu sinir krizi geçirdi. Uzun süre uyuşturucu madde ve alkol kullandığı ve bir süre tedavi gördüğü ancak ilerleme kaydedemediği öğrenilen Tabak’ın girdiği bunalım sonucu intihar ettiği öne sürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Tabak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Levent Oktay TabakDerince IntiharTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası'nda 5 Kaçak ! Dilovası'nda 5 Kaçak !
DARICA ESKİHİSAR SAHİL KOLLEKTÖR HATTI VE TÜNEL İNŞAATI TANITILDI DARICA ESKİHİSAR SAHİL KOLLEKTÖR HATTI VE TÜNEL...
Polisi Görünce Kaçtı Polisi Görünce Kaçtı
Naylon Poşetler Kalkıyor! Naylon Poşetler Kalkıyor!
TIR ARACI EZDİ ! TIR ARACI EZDİ !
KOCAELİ'de HIRSIZLIK KOCAELİ'de HIRSIZLIK
Yukarı Çık

Dilovası'nda 5 Kaçak !
Dilovası'nda 3 gündür İsrail'e gönderilecek bir konteynerde bulunan Afganistan uyruklu 5 kaçak, bitkin vaziyette...

Haberi Oku