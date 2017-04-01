Kendini Astı!

Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çimenli Sokak adresinde ikamet eden evli ve 1 çocuk babası olan Levent Oktay Tabak (39) evin girişindeki doğalgaz borusuna bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi. Eve gelen annesi oğlunu ipte asılı vaziyette görünce elindeki bıçakla ipi keserek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay esnasında dışarıda olan ve acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ve çocuğu sinir krizi geçirdi. Uzun süre uyuşturucu madde ve alkol kullandığı ve bir süre tedavi gördüğü ancak ilerleme kaydedemediği öğrenilen Tabak’ın girdiği bunalım sonucu intihar ettiği öne sürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Tabak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı