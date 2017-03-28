KOCAELİ'de HIRSIZLIK

- Kocaeli'de bir lokantada paket servis elemanı olarak çalışan 16 yaşındaki Suriyeli çocuğun bisikletinin çalınma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir lokantada paket servis elemanı olarak çalışan 16 yaşındaki Suriyeli çocuğun servis yaparken kullandığı bisikleti çalındı.

Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’ndeki bir lokantada paket servis elemanı olarak çalışan Suriyeli Muhsin Talip'in iş yerinin önüne bıraktığı bisikleti, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Bisikletinin bıraktığı yerde olmadığı fark eden Talip, durumu iş yeri sahibine bildirdi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, lokantanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Bir kişinin iş yerinin önündeki bisikleti ve çevreyi incelediği, daha sonra ise bisiklete binerek uzaklaştığı anların yer aldığı görüntülerden yola çıkan ekipler, hırsızlığı yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Suriyeli çocuğun kendi bisikletiyle çevredeki ev ve iş yerlerine paket servisi yaparak aile ekonomisine katkı sağladığı öğrenildi.