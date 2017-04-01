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Kocaeli'de iş kazası

Körfez’de çalışan bir işçi konteynerin içine düştü, bileği kırıldı

Kocaeli'de iş kazası

01 Nisan 2017 Cumartesi 15:34



Körfez’deki konteyner depolama alanında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgi ve iddialara göre; Tütünçiftlik Barbaros Mahallesi Kent Caddesi üzerinde yer alan konteyner depolama sahası içinde bulunan tamir alanında çalışan İrfan Ö. adlı işçi, üzerindeki yırtığı tamir etmek için çıktığı konteynerin içine düştü. Diğer çalışanlar durumu far ederek hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Düşerken bileğini kırılan işçi, olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.


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