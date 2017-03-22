KÜÇÜK ÇOCUK KAMYONUN ALTINDA KALDI

Kartepe Suadiye’de meydana gelen trafik kazasında okul servisinin altında kalan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre İzmit Yeşilova Mahallesinde bulunan özel bir okulda 1.Sınıf öğrencisi olan Ali Oktay (7) okul çıkışı servise binerek evine gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre Ali Oktay, Suadiye merkezde okul servisinden inerek karşıdan karşıya geçmek istediği esnada servis minibüsü şoförü Ali Oktay’ı fark edemeyerek kendisine çarptı. Kazada ağır yaralanan Ali Oktay, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel VM Medical Park Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toprağa verildi

Ağır yaralanan Oktay, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Servis sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kartepe İmam Hatip Ortaokulu’nda kantin işleten Şükrü Oktay ile Sanem Oktay’ın 2 çocuğundan biri olan Ali Oktay’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ali Oktay’ın cenazesi Suadiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Mezarlığında toprağa verildi.