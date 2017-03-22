YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KÜÇÜK ÇOCUK KAMYONUN ALTINDA KALDI

Kartpe Suadiye’de okul servisinden indikten sonra karşıdan karışya geçmek isteyen 7 yaşındaki Ali Oktay, servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

KÜÇÜK ÇOCUK KAMYONUN ALTINDA KALDI

22 Mart 2017 Çarşamba 14:41


Kartepe Suadiye’de meydana gelen trafik kazasında okul servisinin altında kalan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre İzmit Yeşilova Mahallesinde bulunan özel bir okulda 1.Sınıf öğrencisi olan Ali Oktay (7) okul çıkışı servise binerek evine gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre Ali Oktay, Suadiye merkezde okul servisinden inerek karşıdan karşıya geçmek istediği esnada servis minibüsü şoförü Ali Oktay’ı fark edemeyerek kendisine çarptı. Kazada ağır yaralanan Ali Oktay, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel VM Medical Park Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Toprağa verildi

Ağır yaralanan Oktay, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Servis sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kartepe İmam Hatip Ortaokulu’nda kantin işleten Şükrü Oktay ile Sanem Oktay’ın 2 çocuğundan biri olan Ali Oktay’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ali Oktay’ın cenazesi Suadiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Mezarlığında toprağa verildi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuIzmit YeşilovaAlioktay
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bu Meslek Oldukça Zor! Bu Meslek Oldukça Zor!
Gölcük'te Trafik Kazası ! Gölcük'te Trafik Kazası !
Eşarbıyla İntihar Etti ! Eşarbıyla İntihar Etti !
3. Tramvay Raylarda 3. Tramvay Raylarda
Serhat Boz Cinayeti! Serhat Boz Cinayeti!
14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar ! 14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar !
Yukarı Çık

Bu Meslek Oldukça Zor!
Edirne'de birçok aile geçimini kurbağa avcılığıyla sağlıyor.

Haberi Oku