Kursiyerlerden Türkü Ziyafeti

Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerinde bağlama eğitimi alan kursiyerlerin yıl sonu konseri kulakların pasını sildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve orkestra şefliğini Ünal Dursun'un yaptığı konserde 150 kişilik koro dinleyenleri mest etti.

Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerinde düzenlenen bağlama kursunda 8 aylık eğitimleri tamamlayan kursiyerlerin yıl sonu konseri büyük ilgi gördü. Orkestra şefi Ünal Dursun ve bağlama kursu öğretmenleri Murat Yıldız ve Oğuzhan Çolak'ın öncülüğünde verilen konserde birbirinden güzel eserler seslendirildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Bilgi Evleri yıl sonu bağlama kursu kursiyerlerinin konserini takip etti. Programda bir konuşma yapan Başkan Çiftçi; "Çayırova'yı kültür ve sanat kenti yapmakta kararlıyız. Yıl boyu bilgi evlerimizde kurs gören öğrencilerinizin konser heyecanına bugün ortak oluyoruz. Sanatsal etkinlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz'' dedi. Başkan Çiftçi, şef Ünal Dursun'un davetini kırmayarak sahneye çıktı. Çiftçi, Çeşm-i siyahım, Bir ay doğar ve Uzun ince bir yoldayım” eserlerine bağlama ile eşlik etti.