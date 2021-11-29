Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 30.11.2021 Salı günü 00.00 ile 18.00 saatleri arasında Marmara genelinde (Istanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir.





Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.





Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.







