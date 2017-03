Lise Öğrencisi 3. Kattan Atladı !

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Dün arkadaşlarında kalacağı bahanesiyle eve gitmeyen 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki E.T'nin annesi sabah kızını görmek için okula gitti. E.T ile annesi okulda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T kendini okulun 3.katından attı. İntihar girişiminde bulunan kız öğrenci ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı.



Daha Öncede Kaybolmuştu...



E.T. 2016 yılının Şubat ayında kısa bir süre kaybolduğuda öğrenildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.