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Lise Öğrencisi 3. Kattan Atladı !

Şirintepe Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde bir kız öğrenci kendini okulun 3. katından aşağı attığı öğrenildi. Öğrenci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Lise Öğrencisi 3. Kattan Atladı !

09 Mart 2017 Perşembe 12:02

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Dün arkadaşlarında kalacağı bahanesiyle eve gitmeyen 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki E.T'nin annesi sabah kızını görmek için okula gitti. E.T ile annesi okulda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T kendini okulun 3.katından attı. İntihar girişiminde bulunan kız öğrenci ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı. 

Daha Öncede Kaybolmuştu...

E.T. 2016 yılının Şubat ayında kısa bir süre kaybolduğuda öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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