Mavi Bayraklı Plajlarda Büyükşehir’den İlkyardım Timi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mavi bayraklı plajlarda boğulma olaylarına karşı ekibini hazırladı. Kocaeli’nin mavi bayraklı plajlarında deniz sezonunun başlaması, eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar plajları doldurmaya başladı. Vatandaşların Kocaeli plajlarında sağlıklı ve güvenli bir ortamda denize girebilmeleri için Büyükşehir tarafından mavi bayraklı 7 plajda hem cankurtaran hem de sağlık hizmeti sunuluyor.





BÜYÜK BİR EKİPLE PLAJLARDA

Deniz sezonunun açılmasıyla plajlarda Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ambulans Birimi, Mahalli Afet Gönülleri MAG, Yedi Tepe Üniversitesi YÜDAK, Kocaeli Yüzme Kulübü ve Gönüllü İtfaiyeciler ile ortaklaşa yürütülen çalışma ile vatandaşlarımıza cankurtaran ve sağlık hizmeti veriliyor.





BOĞULMALARA KARŞI TEDBİR ALIN

Büyükşehir sorumluluğunda bulunan plajlarda alınan önlemler neticesinde vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla denizin keyfinin yaşanabileceğini aktaran yetkililer; plajlarda gerçekleşen vakalarda her geçen saniyenin çok önemli olduğunu, sahilde bulunan görselleri vatandaşın dikkatlice okumaları ve uygulamaları gerektiği belirtildi.





MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak; Dünyada gelişen çevreyi koruma bilincine paralel olarak Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği, plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması ve çevre yönetimi gibi konularda belirlenen 33 özelliği bünyesinde barındıran plajlara verilmektedir. Kocaeli’de mavi bayrağa sahip plajlar ise; Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Seyrek, Bağırganlı’dır.





BOĞULMA VAKALARI DIŞINDA DA MÜDAHALE

Plajlarda ve suda ve oluşabilecek kazalara anında müdahale eden cankurtaranlar, vatandaşı denizden çıkarttıktan sonraki ilk müdahale Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı sağlık personeli tarafından gerçekleşiyor. Boğulma vakalarının yanı sıra güneş çarpmasına bağlı rahatsızlık, tansiyon ve kan şekeri ölçümleri, oluşabilecek kesi ve yaralanmalara karşı da sağlık ekiplerimiz ilk müdahaleyi yapıyor. Daha sonra vakanın durumuna göre vatandaş hastaneye götürülüyor. Geçen sene ise görevli sağlık ekiplerimiz sezonda plajlarda toplamda 61 vakaya ilk müdahalede bulunarak, sağlık ve nakil hizmeti sunmuştu.

















