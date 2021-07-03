Modern mezbahalarda kesim için sıra dağıtımına başlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tam donanımlı, modern mezbahalarında Pandemi salgını tedbirleri alınarak Kurban Bayramı için kesim sırası alımına başlanıyor. Kesimlerini mezbahada yaptırmak isteyen vatandaşlar 5 Temmuz Pazartesi günü itibariyle internet üzerinden sıra alabilecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı’nda vatandaşlara modern mezbahaları ile hizmet verecek. Solaklar yolu üzerindeki hizmet veren modern İzmit Mezbahası’nda kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar. internet üzerinden başvuru yapacak. Başvurular 5 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da; ebelediye.kocaeli.bel.tr internet sitesi üzerinden alınmaya başlanacak.

ÖN KAYIT VE DEKONT

Ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların daha sonra Vakıfbank E-5 İzmit Şubesi’ne İlçe Kurban Komisyonu adına açılmış olan 00158007293406168 no’lu hesaba ya da internet bankacılığı üzerinden TR 49 0001 5001 5800 7293 4061 68 nolu İban’ dan TC İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü Kurban hesabına büyükbaş kesimi için 500 TL, küçükbaş için de 125 TL yatırmaları gerekiyor. Ödeme yapanların dekontlarını 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 15.00’e kadar 0 530 432 21 85 numaralı telefona whatsApp ya da Bip yoluyla göndermeleri gerekiyor. Ayrıca bankaya elden ödeme yapanların, ad soyad ve dekontun numarasının okunabileceği şekilde dekontun fotoğrafını çekip aynı numaraya göndermeleri gerekiyor. (Dekontun açıklama kısmında; ön kayıt yaptıran kişinin adı-soyadı ve sıra nosu eklenmelidir.)

KANDIRA VE KARAMÜRSEL MEZBAHALARI İÇİN

Kandıra ve Karamürsel mezbahasında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlarımız 5 Temmuz Pazartesi saat 10.00 itibari ile kurban kesim sıra numarasını ilgili mezbahalara şahsen başvura yaparak elden alacak. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan Kurban Bayramı kesim hizmetinde, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Yetkililer tarafından kesim yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme alanında misafir edileceği, kesim bölgesine ise kurban vekâletini almış 1 vatandaşımız ile kesim hizmeti verileceği aktarıldı. Ayrıca kesim sonrası kurban hisseleri Büyükbaş hayvanlar için 4 parça yapılarak vatandaşlara teslim edilecek. Parçalar için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval ücretsiz olarak vatandaşlarımıza verilecek.