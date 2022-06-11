Müzede Resim Sergisi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Kocaeli Arkeoloji Müzesi, İzmit Muallim Naci A.L öğrencilerinin hazırlamış olduğu yıl sonu karma resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Sanatın buluşma noktası haline gelen Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ndeki sergi açılışına; İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hülya Özer, Müze Müdürü Serkan Gedük, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu, Okul Müdürü Ayhan Erin, öğrenci velileri ile öğretmenler katıldı.

70 ESER

Resim öğretmeni Şebnem Bayatlıgil öncülüğünde okulun 9,10,11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu 70 eser, müze bahçesi açık alanda sergilendi. Resimlerini yapan öğrenciler eserleri başında beklerken, müzik öğretmenleri Günay Ulaş Değer ile Serap Aki’de canlı müzik yaparak melodileriyle güzel bir fon oluşturdu. Resimler ise sergiyi dolaşan protokol tarafından tam not aldı.