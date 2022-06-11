YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Müzede Resim Sergisi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Kocaeli Arkeoloji Müzesi, İzmit Muallim Naci A.L öğrencilerinin hazırlamış olduğu yıl sonu karma resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Müzede Resim Sergisi

11 Haziran 2022 Cumartesi 08:57

Sanatın buluşma noktası haline gelen Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ndeki sergi açılışına; İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hülya Özer, Müze Müdürü Serkan Gedük, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu, Okul Müdürü Ayhan Erin, öğrenci velileri ile öğretmenler katıldı. 

70 ESER

Resim öğretmeni Şebnem Bayatlıgil öncülüğünde okulun 9,10,11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu 70 eser, müze bahçesi açık alanda sergilendi. Resimlerini yapan öğrenciler eserleri başında beklerken, müzik öğretmenleri Günay Ulaş Değer ile Serap Aki’de canlı müzik yaparak melodileriyle güzel bir fon oluşturdu. Resimler ise sergiyi dolaşan protokol tarafından tam not aldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar Yavuz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İç Anadolu Kültür Festivali İç Anadolu Kültür Festivali
Bölgemizde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Bölgemizde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak...
KOÜ’de Şenlik Başlıyor KOÜ’de Şenlik Başlıyor
KO-MEK Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması KO-MEK Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması
Sevdiklerinizin Adına Hatıra Ormanı Oluşturmak İster misiniz? Sevdiklerinizin Adına Hatıra Ormanı Oluşturmak...
Kocaeli’den Kartpostallık Kar Manzaraları Kocaeli’den Kartpostallık Kar Manzaraları
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

İç Anadolu Kültür Festivali
Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali 11 Haziran Cumartesi...

Haberi Oku