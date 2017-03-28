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Naylon Poşetler Kalkıyor!

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacağını belirterek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz" dedi.

Naylon Poşetler Kalkıyor!

28 Mart 2017 Salı 15:34

 Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim  Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, düzenlediği basın toplantısında sektöre ilişkin son  gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gelecek yılın başından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atık  Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve giyim, ayakkabı gibi tüm  mağazalarda yasaklanacağını dile getiren Altunbilek, bu konuda kısa süre önce  Müsteşar Mustafa Öztürk'ü ziyaret ettiklerini ve son gelişmeleri  değerlendirdiklerini söyledi.

Altunbilek, doğada çözülmesi yüzyıllar süren, hem milletin geleceğini  hem insan sağlığını tehdit eden naylon poşet kullanımının satış noktalarında  ücretli olması yönünde yasal düzenlemenin 2018'in başında hayata geçeceğini  kaydederek, bu konudaki düzenlemenin ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla  uygulandığını vurguladı.

Türkiye'de hayata geçecek düzenleme için çalışma yapacaklarını, naylon  poşetlerin doğaya ve insan sağlığına verdiği zararları vatandaşa anlatacaklarını  aktaran Altunbilek, yerel marketler olarak müşterilerine her türlü kolaylığı  sağlayacaklarını bildirdi.

Altunbilek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba  kullanımına yönlendireceğiz. Geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası  hediye edeceğiz. Avrupa'da yasak olduğu için müşteriler alışverişe gelirken  alacakları ürünleri koyacakları file veya kaplarla geliyor." diye konuştu.

Bunu ilk olarak metropollerde başlatacaklarını dile getiren  Altunbilek, "Yıl başından itibaren naylon poşetlerin az kullanılması veya  kullanılmaması için belki direkt paralı diyemeyiz ama mutlaka zararlarını  anlatmalıyız, anlatacağız. Bu bilinci müşteriye aşılayacağız." ifadelerini  kullandı.

Altunbilek, 1 Ocak 2018'den itibaren alışverişlerde naylon  kullanımının yasaklanacağını belirterek, halihazırda naylon poşetin maliyetinin  müşteriye yansıtıldığını, yasağın başlamasıyla cüzi de olsa bu masrafın  müşterinin üzerinden kalkacağını bildirdi.

"HAL YASASI İLE SEBZE-MEYVE UCUZLAYACAK"

Altunbilek, yeni çıkan ancak henüz uygulanmaya başlamayan Hal Yasasına  da değinerek, bu yasa ile ürünlere standart gelmesinin kendilerini en çok  sevindiren husus olduğunu vurguladı.

Üreticilerin belirli standartlarla ve ağırlıkta paketlenmiş ürünleri  direkt alacağını dile getiren Altunbilek, "Mesela bir kilogram domates almak  isteyen müşteri iki likogram domatese dokunuyor. Bu da üründeki zayiatı  artırıyor. Böylece zayi olan ürün satılanların fiyatına yansıtılıyor. Paketleme  olunca bu sıkıntı da ortadan kalkacak ve daha uygun fiyata gelecek sebze ve  meyveler." dedi.

Köylülerin, çiftçilerin ürettiği ürünleri satabileceği birliklerin  oluşacağını aktaran Altunbilek, şöyle devam etti:

"Bölgesel haller tek çatı altında toplanacak. Aracı sayısı azalacak.  Böylece sebze ve meyvede ürün fiyatı kendiliğinden ucuzlayacak. Gıda fiyatında  üretici-market makasını daraltacak tedbir, hayata geçeceği için mutluyuz.  Yıllardır süreçler doğru aktarılmadığı için 'Tarlada 1 liraya, markette 3 katı  fiyatına satılıyor' söylemleri, tüketicilerimiz ile bizi karşı karşıya  getiriyordu. Tabiri yerindeyse, günah keçisi biz oluyorduk.

Yerel zincirler olarak manav reyonunda operasyon masrafları  çıkardığımızda sadece yüzde 5 ila 8 arasında kar elde ediyoruz. Yeni düzenlemeyle  aracı sayısı azalacak, üretici birlikleri vergisel anlamda daha avantajlı hale  gelecek. Düzenleme sayesinde sebze-meyve sepeti daha ucuza dolar."

"2017'DE YÜZDE 10 BÜYÜME BEKLENTİSİ"

Altunbilek, zor bir yıl olmasına rağmen 2016'yı yüzde 10 büyüme ile  kapattıklarını ve yerel zincirlerin cirosunu 30 milyar TL'ye çıkardıklarını  kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Toplam market grupları içerisindeki istihdam payı yüzde 40'a ulaşan  yerel zincirler olarak satış payımız yüzde 37,7'ye, toplam gıdadaki yerellerin  satış payı ise yüzde 9,7'ye ulaştı. Perakendecilik kurallarını iyi uygularken  müşteri ile yakınlığımız, yeni formatlar denememiz bizi yarışta daha ön plana  çıkarıyor. 2023 yılında 70 milyar TL ciro hedefi ile çalışmalarını sürdüren yerel  zincir marketler olarak sektörde var olmayı ve mücadeleyi sadece kendi adımıza  değil, ülkemiz adına yürütüyoruz.

Bu yılın ilk 3 ayında geçen senenin aynı dönemine göre biraz yavaş  başladık. Yıl sonu hedefimiz 33 milyar liralık ciroya ulaşmak. Cironun yanı sıra  istihdamda da yüzde 10'luk büyüme hedefliyoruz."

Altunbilek, bu yıl yerel market sayısında yüzde 15-20 civarında büyüme  sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, bunun ortalama 6 bin kişilik istihdama  denk geldiğini bildirdi.

Yerel marketlerin karlılık oranlarının ortalama yüzde 4 olduğunu dile  getiren Altunbilek, son 2 yıla kadar ciro büyüme oranlarının yüzde 15-20  civarında olduğunu, ancak bu yılki beklentilerinin 2016'da olduğu gibi yüzde 10  olduğunu söyledi.

"İNDİRİM MAĞAZALARI KURALSIZ-KAİDESİZ BÜYÜYOR"

Altunbilek, Türkiye genelinde bu yıl sayıları 20 bin olacağı  belirtilen indirim mağazalarının kendileri için bir tehdit olduğunu kaydederek,  bunların kuralsız, kaidesiz büyüdüğünüz böyledi. Herhangi bir şehir veya ilçede yan yana 3 indirim mağazasının  görülebildiğini dile getiren Altunbilek, "Buna yerel yönetimlerin müdahale etmesi  lazım. İndirim mağazaları istihdama katkı sağlamıyor, katma değer üretmiyor. Asıl  istihdam ve katma değer sağlayan yerel marketlerdir. Bizde bir mağazada en az 20  kişi çalışıyor. Onlarda ise 3 kişi." dedi.

Geçen yıl için sadece bir indirim mağazası şirketinin kar  açıkladığından bahseden Altunbilek, çok mağaza sayısının yüksek kar anlamına  gelmediğinin altını çizdi.

Altunbilek, indirim mağazalarına karşı işlerine sahip çıkacaklarını ve  müşterilerinin taleplerine daha hızlı cevap vereceklerini anlatarak, bu konuda  yapacakları çalışmalardan bahsetti.

"PERAKENDE GIDADA KDV YÜZDE 1 OLSUN"

Altunbilek, rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörde küçük ve orta  ölçekli gıda perakendeciliği yapan esnafın rekabet gücünü kaybettiğini savunarak,  şunları söyledi:

"Sektörümüzün istikrarlı olarak büyümesi, hedeflerine ulaşması için  yalnız bırakılmamalı, desteklenmeliyiz. Diğer sektörlerde olduğu gibi manav,  kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV  oranının toptanda olduğu gibi perakende de yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi için  KDV düzenlemesi bekliyoruz. Gerekli düzenlemeler sektörün büyümesine, istihdama  önemli katkı sağlayacak."

"PERAKENDE SEKTÖRÜ VERİMLİLİK İÇİN BULUŞACAK"

Altunbilek, yerel zincir marketlerin, 12-13 Nisan'da İstanbul Haliç  Kongre Merkezinde bir araya geleceğini belirterek, TPF tarafından düzenlenecek  Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2017 etkinliğinin üreticiden tedarikçiye,  perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar on binlerce paydaşı  buluşturacağını söyledi.

Etkinliğin önceki yıllarda olduğu gibi fuar ve konferans olmak üzere  iki ayrı bölümde kapılarını aralayacağını dile getiren Altunbilek, bu yıl sektör  paydaşlarını verimlilik konusunda  bir araya getirecek etkinlikte, sponsor  firmaların temsil ettiği 300'e yakın markanın yeni ürün ve hizmetlerini  tanıtacağını bildirdi.

Altunbilek, "YZB 2017’de yerli ve yabancı şirketlerin üst düzey  yöneticileri ile sektör duayenleri perakende sektöründe yaşanması gereken  "Verimli Dönüşüm" konusunu katılımcılarla paylaşacak." diye konuştu.

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