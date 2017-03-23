YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

''NE BAKIYORSUN'' Dedi Bıçakladı !

İZMİT Otobüs Terminali’nde Erdal Y., minibüs şoförü Arif Türkol’a “Niye bakıyorsun?” diyerek bıçakla saldırdı.

''NE BAKIYORSUN'' Dedi Bıçakladı !

23 Mart 2017 Perşembe 11:44


İZMİT Otobüs Terminali’nde Erdal Y., minibüs şoförü Arif Türkol’a “Niye bakıyorsun?” diyerek bıçakla saldırdı. Yaralanan Türkol hastanede tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırgan gözaltına alındı.

Olay saat 15.45 sıralarında, İzmit Otobüs Terminali’nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi minibüs şoförü Arif Türkol sigara içtiği sırada yanından geçen Erdal Y. “Niye bakıyorsun” diyerek bıçakla saldırdı. Minibüs şoförü ne olduğunu anlamadan başına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Arif Türkol’u Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay sonrası otogar polisi tarafından gözaltına alınan Erdal Y.’nin bıçağı sallarken kendini de sol kolundan yaraladığı görüldü. Erdal Y. 112 Acil ekiplerince Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavisi yapıldı. Gözaltına alınan Erdal Y. Bekirdere Polis Merkezi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuIzmit Otogar
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KÜÇÜK ÇOCUK KAMYONUN ALTINDA KALDI KÜÇÜK ÇOCUK KAMYONUN ALTINDA KALDI
Bu Meslek Oldukça Zor! Bu Meslek Oldukça Zor!
Gölcük'te Trafik Kazası ! Gölcük'te Trafik Kazası !
Eşarbıyla İntihar Etti ! Eşarbıyla İntihar Etti !
3. Tramvay Raylarda 3. Tramvay Raylarda
Serhat Boz Cinayeti! Serhat Boz Cinayeti!
Yukarı Çık

KÜÇÜK ÇOCUK KAMYONUN ALTINDA KALDI
Kartpe Suadiye’de okul servisinden indikten sonra karşıdan karışya geçmek isteyen 7 yaşındaki Ali Oktay,...

Haberi Oku