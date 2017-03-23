''NE BAKIYORSUN'' Dedi Bıçakladı !

İZMİT Otobüs Terminali’nde Erdal Y., minibüs şoförü Arif Türkol’a “Niye bakıyorsun?” diyerek bıçakla saldırdı. Yaralanan Türkol hastanede tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırgan gözaltına alındı.

Olay saat 15.45 sıralarında, İzmit Otobüs Terminali’nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi minibüs şoförü Arif Türkol sigara içtiği sırada yanından geçen Erdal Y. “Niye bakıyorsun” diyerek bıçakla saldırdı. Minibüs şoförü ne olduğunu anlamadan başına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Arif Türkol’u Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay sonrası otogar polisi tarafından gözaltına alınan Erdal Y.’nin bıçağı sallarken kendini de sol kolundan yaraladığı görüldü. Erdal Y. 112 Acil ekiplerince Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavisi yapıldı. Gözaltına alınan Erdal Y. Bekirdere Polis Merkezi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.