Ofis Açarken Elektronikleri Alın, İş Hayatınıza Konfor Katın!

Ofis açarken yapılacak bürokratik işlemlere hakim olabilirsiniz, ancak elektronik yardımcıları ihmal ederseniz ofiste konfordan ödün vermeniz gerekebilir. Ofis açarken sahip olmanız gereken elektronik cihazları sizin için derledik. Çalışmanın yanı sıra uzun saatler geçireceğiniz, bir anlamda yaşam alanınız olacak ofiste daha rahat edebilmek için şu cihazlara sahip olmalısınız:

Kahve Makineniz Muhakkak Olmalı

Uzayan mesai saatlerinde en iyi yardımcınız kahve makinesi oluyor. Sevdiğiniz kahveyi hızla hazırlayacak, sıcak ve soğuk seçenekleri kısa sürede profesyonel lezzetinde sunacak kahve makinenize ofiste yer açmalısınız. Konuklarınızın ofis ziyaretlerinde yorgunluğunu alacak çeşit çeşit kahveyi yapan, çok fonksiyonlu makineleri tercih edebilirsiniz. Kafe uzmanlığında hazırlanacak içeceklerle uzun çalışma saatlerine meydan okuyabilirsiniz.

Her Ofisin Demirbaşı: Su Sebili

Ofis için alışveriş listesi yaparken, maddeler arasında muhakkak su sebilini eklemelisiniz. Hem soğuk hem de sıcak su servisi yapacak pratik su sebilleri, onlarca farklı seçenekle sunuluyor. Hızlı soğutma ve ısıtma fonksiyonu olan alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Su sebillerinde kaliteli seçeneklerin alınması, kullanıcılara uzun vadede avantaj vadediyor. Kaliteli modelleri tercih ederek bakım ihtiyacını en aza indirebilirsiniz. Uğur su sebili gibi sektöründe öncü markaların ürünlerine ofisinizde yer verebilirsiniz.

Artık Ofiste Temizlik Dert Değil

Eğer küçük bir ofisiniz varsa ve temizlik için her gün çalışacak ayrı bir personel almak istemiyorsanız, robot süpürge modellerini tercih ederek günlük temizliği hızlandırabilirsiniz. Haftada bir ofise gelecek temizlik personelleri ile süreci sorunsuz yürütebilir, gündelik temizliği akıllı telefonunuz üzerinden yönlendirebilirsiniz. Hem paspas ile ıslak temizlik yapabilen hem de süpürme fonksiyonu bulunan robot temizleyiciler sayesinde ofisi hiç zahmet göstermeden pırıl pırıl yapabilirsiniz.

Ofis Mutfaklarına Buzdolabı Gerek

Ofiste çalışanların içeceklerini, kahvaltılıkları, yiyeceklerini muhafaza etmek için kullanacakları küçük buzdolapları hayat kurtarıyor. Eğer pizza gibi pratik dondurulmuş yiyecekleri sık sık tüketiyor ve ofiste bulunmasını arzu ediyorsanız, sadece soğutucu fonksiyonlu ofis dolaplarını değil derin donduruculu seçenekleri değerlendirmelisiniz. Derin dondurucu Uğur, Vestel, Arçelik gibi birçok markada ofis tipi boylarda alternatif sunuyor. Ayrıca Samsung buzdolapları gibi ev tipi, geniş seçenekleri de değerlendirebilirsiniz.

Isıtma ve Soğutma Yardımcıları Görev Başında

Ofislerde var olan ısıtma sistemleri zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Özellikle iş hanı veya tamamen ofislerle dolu olan apartmanlarda çalışacaksanız ve gece saatlerinde de ofisi açık tutma ihtimaliniz varsa, ofisin ekstra soğuk olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Elektrik ısıtıcılar ve klimalar bu aşamada yardımınıza koşuyor. Fan tipi ayak ısıtıcıları, masa vantilatörleri ise daha ekonomik çözümlerin karşılığı oluyor.

Happy Hour Etkinlikleri için Hazırlıklı Olun

Ofislerde motivasyon sağlamanın yolu happy hour etkinliklerinden geçiyor. Eğlenceli ofis partileri ile çalışanlarınızın kendini daha iyi hissetmesini ve iş yeri ile duygusal bağ kurmasını sağlayabilirsiniz. Partilerde kullanmak için portatif bir hoparlör almayı unutmamalısınız. Ses kalitesi iyi olan, kablosuz bir seçeneği tercih edebilir, yüksek performans gösteren küçük bir cihazla ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Ofisin Temel Gereçleri de Listede

Ofiste çalışırken kullanacağınız cihazları da listenizde bulundurmalısınız. Bilgisayarlar, fotokopi makineleri, hesap makineleri, kağıt imha makineleri, muhasebe birimi için para sayma cihazı, yazıcı, faks fonksiyonlu ofis aletleri, gerekli hallerde yazar kasa ve pos cihazı hemen hemen her iş yerinde kendine yer buluyor. Ofis için elektronik cihaz alışverişi yapacaksanız, temel ihtiyaçları unutmamalısınız.

Siz de ofisinizi çok daha konforlu hale getirecek, çalışma yaşamınıza rahatlık katacak cihazları alışveriş listenize ekleyebilir, iş yerinizi kusursuz yardımcılarla donatabilirsiniz.