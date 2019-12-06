Ormanya’da Ziyaretlere Bir Günlük Ara

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, hayvanların refah seviyesinin arttırılması ve doğanın kendini yenileyebilmesi için Pazartesi günleri ziyaretçi girişine ara veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden olan ve 2 bin dönüm üzerine kurulan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, 16 Aralık 2019 Pazartesi günü itibari ile ziyaretçi girişine ara verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, parkı bir gün kapalı tutarak burada yaşayan hayvanların detaylı bakımlarını gerçekleştirip, refah seviyelerini arttırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra parkın ekolojik sürekliliğinin sağlanabilmesi için kapsamlı bakım çalışmaları yapılacak. Ekosistemin korunmasını ve doğanın dinlenerek kendini yenileyebilmesi için alınan karar doğrultusunda, Ormanya’ya Pazartesi günleri ziyaretçi girişi olmayacak.

HAYVANLARIN KAPSAMLI BAKIMLARI YAPILACAK

2 bin dönümden oluşan ve açıldığı günden bu yana 10 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya’da kararın alınmasının en önemli nedenlerinden biri de hayvanların refah seviyesinin arttırılması. Çocuk Hayvanat Bahçesi ve Vahşi Yaşam Alanı içerisinde yaşayan 79 türde 908 hayvanın yanı sıra; serbest orman alanlarında karaca, porsuk, yaban tavşanı gibi memeli türlerinin ve mavi baştankara, sıvacı, ağaçkakan gibi onlarca kuş türü de yaşam alanı buluyor. Ziyaretçilerin kabul edilmeyeceği Pazartesi gününde hayvanların detaylı bakımları, tedavileri ve sağlık kontrolleri yapılacak.

BİYOÇEŞİTLİLİK KORUNMUŞ OLACAK

Çeşitli fauna ve flora’ya (hayvan ve bitki) ev sahipliği yapan Ormanya, bu kararla birlikte alan içerisindeki zengin biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlayacak. Artan ziyaretçi sayısı göz önünde bulundurularak alınan kararla orman ekosisteminin korunması ve yoğun ziyaretçi trafiği sebebi ile ormanda oluşabilecek tahribatlarında önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca ziyaretçilerin yoğun olduğu mesire alanı gibi bölümlerde “Orman Rehabilitasyon Alanları” oluşturulacak ve bu bölümlerde orman bitki örtüsünün iyileşmesini sağlayan rehabilitasyon çalışmaları yapılacak.

BAKIM VE ONARIMLAR YAPILACAK

Alan içerisindeki peyzaj çalışmaları, havuzların temizliği, kuruyan ağaç ve dalların budanması, çimlerin biçilmesi ve alt yapı çalışmaları gibi iş makinaları ile yapılacak işlerin pazartesi günleri yapılıp, hizmet kalitesinin arttırılması planlanıyor.

KAMP ALANI ve HAYVAN HASTANESİ 7 GÜN 24 SAAT HİZMETTE

Altı ana bölümden oluşan Ormanya, Karavan ve Çadır Kamp Alanını ve Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini bu uygulamanın dışında tutuyor. Doğaseverlerin uğrak mekanlarından biri olan kamp alanına 7 gün 24 saat giriş yapmak mümkün olacak ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavi ve bakım süreçleri devam edecek.

PROGRAMLAR AKSAMAYACAK

Ziyaretlerine bir günlük ara verecek olan Ormanya, bu süreç içerisinde kişi ve kurumların mağduriyet yaşamasına izin vermeyecek. Tur Firmaları, Acenteler, STK’lar ve Okullara tüm bilgilendirmeler yapılarak ziyaretlerde sorun yaşanmaması amaçlanıyor.

4 MEVSİM ORMANYA ZİYARET SAATLERİ

MEVSİMLİK DÖNEMLERE GÖRE HAZIRLANMIŞ SAAT DİLİMLERİ Yaz Dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos) 09:00-20:00 Bahar Dönemi (Ekim-Kasım/Mart-Nisan) 09:00-18:00 Kış Dönemi (Aralık-Ocak-Şubat) 09:00-17:00 Eylül ve Mayıs Ayları 09:00-19:00





















