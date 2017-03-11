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Otomobil Takla Attı!

İzmit 28 Haziran Mahallesi Kent Konut 1.Etap mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpttktan sonra takla atan otomobildeki hamile kadın ve eşi yaralandı

Otomobil Takla Attı!

11 Mart 2017 Cumartesi 09:22

Alınan bilgiye göre Yasin Adalı idaresindeki 35 AY 6573 plakalı otomobil, Eski İstanbul Yolu Caddesi Kent Konut 1.Etap mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarpttktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü ve hamile olduğu öğrenilen eşi Nurşen Adalı, araçta mahsur kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki sürücü ve eşi çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansa alındı. Yasin Adalı olay yerinde sağlık kontrolünden geçirilirken eşi Nurşen Adalı ambulansla kontrol amaçlı Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak Kocaeli Gazetesi

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