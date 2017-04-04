Polislik hayaline doğum gününde kavuştu

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan bedensel engelli Efe Serçe'nin polis olma hayali, sembolik de olsa gerçeğe dönüştü.

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Hacı Osman Mahallesi'nde ikamet eden 12 yaşındaki minik Efe'nin polis olma isteğini ifade ettiği, "Şehitlerimizi gördükçe çok üzülüyorum. Sevdiklerinden ayrılıyorlar. Ben de onlarla mücadele edeceğim." şeklindeki sözleri üzerine harekete geçti.

Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Körfez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş ile öğretmenleri Efe'yi evinde ziyaret etti.

Sürpriz doğum günü pastası karşısında oldukça duygulanan Efe, önce polis üniforması giydi, daha sonra eline telsiz alarak anons yaptı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da hastalığı nedeniyle dışarıya çıkamayan ve evinde eğitim alan Efe’ye, çizgi film izlediği tablet bozulduğu için yeni bir tablet gönderdi.

Efe'nin annesi Havva ve babası Sedat Serçe de Aydın ile Baran’a teşekkür etti.

KOCAELİ (AA)