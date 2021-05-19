Ramazan’ın Ardından Sıra Kurban Bayramına Geliyor: Hazırlık Başlasın

Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı için geri sayım başlıyor. Sofraların bereketle dolacağı, kurbanların dualarla kesileceği, paylaşmanın değerinin hatırlanacağı Kurban Bayramı dönemi için hazırlıklarınız tam mı? Kurban öncesinde evinizde olması gerekenleri sizler için listeledik:

Kurban Bayramı Alışverişleri

Kurban Bayramı’nda ihtiyaç duyulacak araçlar için indirimler kovalanmaya başladı. En çok satan ürünlerin başında ise mutfak araçları geliyor. Bayramlık kıyafetler ise alışveriş listelerinde mutfak gereçlerini takip ediyor. Online alışverişin ihtiyaçları gidermek için daha çok tercih edildiği pandemi döneminde, Kurban Bayramı’nda gerek duyulacak ürünlere özel kampanyalar olması da dikkat çekiyor. Siz de ihtiyaç listenizi yaparak kampanyaları takip edebilir, en avantajlı alışverişi gerçekleştirerek kurbanda eksiksiz araçlarla işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Kurban Bayramı için Mutfak İhtiyaçları

Kurban döneminde ihtiyaç duyulacak temel araç ve cihazlar şöyle sıralanıyor:

● Buzdolabı: Kuran Bayramı’nda hem ikramların saklanacağı hem de etlerin konulduğu buzdolapları için geniş seçenekler öne çıkıyor. Birçok kişi, enerji tasarruflu, geniş hacimli, hızlı soğutan buzdolaplarını tercih ediyor. Her yıl kurban dönemlerinde buzdolabı fiyatları üzerinde bir miktar artış olabileceği hatırlatılırken, dönemsel kampanyaları takip ederek ekonomik alışverişler gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

● Derin dondurucu: Uzun süreli saklama için derin dondurucu şart görülüyor. Kurban kesenler zaman zaman yıl boyu tüketecekleri kadar eti derin dondurucularda depolamayı tercih edebiliyor. Hem dikey hem de sandık formundaki modeller, Kurban Bayramı öncesinde yüksek satış rakamlarına imza atıyor.

● Bıçak seti: Kurban döneminde etlerin kolaylıkla parçalanmasını, kazasız bir şekilde dilimlenerek ayrılmasını sağlayacak keskin bıçaklar, boy boy seçenekleriyle bayram öncesi alışveriş listelerinde yer alıyor.

● Bıçak bileyici: Bıçakların körelmesine karşın bileyici satışları da kurban öncesinde artıyor. Bıçak bileylemeyi bilenlerdenseniz yeni bir bıçak seti yerine iyi bir bileyici araç alarak eski bıçaklarınızı keskinleştirebilirsiniz.

● Kesme tahtası: Kurbanda en çok gerek duyulan malzemeler arasında kesme tahtaları yer alıyor. Aileden birçok kişinin aynı anda, mutfakta et porsiyonlarını düzenlediği bu dönemde, günlük kesme tahtaları yetersiz gelebiliyor. Özellikle tepsili ahşap kesme tahtaları, kurban sürecinin kolay geçmesine yardımcı olduğu için alışveriş listelerinde kendine yer buluyor.

Bayram’da İşleri Kolaylaştıracak Mutfak Araçları

● Saklama kapları, kilitli poşetler: Kurban Bayramı’nda komşularla, ihtiyaç sahipleriyle, yakınlarla paylaşılacak etler, saklama kapları ve hijyenik kilitli poşetlerle dağıtılıyor. Bu dönemde saklama kabı ve kilitli poşetler de ihtiyaç listelerinde bulunuyor.

● Kıyma makinesi: Etlerin birçoğu hem daha az yer kaplaması hem de kolay kullanımı nedeniyle kıyma yapılacak saklanıyor. Dışarıda kıyma yaptırmakla uğraşmak, sıra beklemek istemeyen kişiler evlerine kıyma makinesi almayı tercih ediyor. Kıyma makineleri Kurban öncesinde yüksek satış rakamlarına imza atıyor.

● Tartı: Etlerin bölüştürülmesi, porsiyonlanarak poşetlenmesi sırasında tartı temel ihtiyaç haline geliyor. Hem düşük gramajları tartabilen hassas tartılar hem de daha yüksek ağırlıkları tartabilen profesyonel modelleri bayram öncesinde evinizde bulundurabilirsiniz.

● Tencere, tava: Bayram’da gelecek misafirlere kap kap yemek yapılıyor, zengin sofralar kuruluyor. Ayrıca hazırlanan kavurmalar ve et yemekleri için özel döküm tava ve tencereler bulunduruluyor. Enfes yemekler hazırlamaya yardımcı olacak pişirme araçları Kurban öncesinde mutfaklarda yerini alıyor.

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken siz de mutfaklarınızdaki eksikleri tamamlayabilirsiniz. Kurban Bayramı’nda bayramlık kıyafet ve ayakkabı almayı da unutmamalısınız. Eğer dikişe meraklı kişilerdenseniz, bayram öncesinde bir dikiş makinesi alarak sevdiklerinize kendi ellerinizle bayramlıklar hazırlayabilirsiniz. Son olarak, evinizde ikramlık şeker, çikolata, kolonya ve gül suyu bulundurmayı da ihmal etmemelisiniz.