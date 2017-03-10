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Sabırsız Bebek

Hastaneye yetişemeyince otomobilde doğum yaptı

Sabırsız Bebek

10 Mart 2017 Cuma 16:34




Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan bir kadın sancıları başladığı için gittiği sağlık ocağının bahçesinde, otomobil içinde doğum yaptı.

Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki H.K. sancıları başlayınca kendi aracıyla yakınında bulunan sağlık ocağına gitti.

Ocağın bahçesine ulaşan H.K'nin aracında ağırlaştığını fark eden çevredekiler, durumu doktorlara bildirdi.

H.K'nin yanına giden sağlık personeli, doğumu araçta gerçekleştirdi.

Doğumdan sonra, anne ve bebeği, İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

KOCAELİ (AA) 
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