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‘’Sağlığımız yoksa her şeyimiz olmuş, hiçbir önemi yok’’

Başkan Karaosmanoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen toplantıda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

‘'Sağlığımız yoksa her şeyimiz olmuş, hiçbir önemi yok''

17 Mart 2017 Cuma 13:32

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kocaeli’de görev yapan tıp personelinin katıldığı bir yemek programı düzenledi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Terzi ve doktorlar katıldı.

 

KONSER İLE BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program Türk Sanat Müziği ezgileri ile başladı. Sanatçı Tuğçe Erenci tarafından seslendirilen eserler katılımcılara keyif dolu anlar yaşattı.

 

HEKİMSİZ HAYAT DÜŞÜNÜLEMEZ

Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda sağlıkçılara çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Hepinizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Hekimsiz ve hakimsiz bir hayat düşünülemez. Sağlığımız yoksa her şeyimiz olmuş hiçbir önemi yok. Her şeyin başı sağlık, Allah eksikliğini hissettirmesin. Bu vesileyle bizlere bakan, bizleri her rahatsızlandığımızda iyileştiren sizlerin bayramını tekrar tebrik ediyorum’’ diye sözlerini tamamladı.

 

TIPTA İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ


Programda Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney tarafından kutlama konuşması yapıldı. Ergüney, ’’Hangi günlerden bugünlere geldik. Türkiye tıp alanında oldukça uzun bir mesafe kat etti ama bu yetmez, daha ileri seviyeye gitmeliyiz. Bu yolda siz değerli meslektaşlarım ile yürümekten gurur duyuyorum. Hepinizin tıp bayramını tebrik ediyor, hayırlı bir gelecek diliyorum‘’ dedi.

 

ÇİÇEK HEDİYE EDİLDİ

Programda doktorların adına konuşma gerçekleştiren Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Terzi, ‘’Bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Bizim hammaddemiz insandır. Bugün siz değerli meslektaşlarım ile bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Hepinizin tıp bayramını kutluyorum‘’ dedi. Öte yandan program sonrasında bütün katılımcılara çiçek hediye edildi.

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