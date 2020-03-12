banner462
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEDAŞ çalışanlarından toplumsal cinsiyet eşitliği semineri

SEDAŞ tarafından 2018’de başlatılan toplumsal cinsiyet eşitliği projesi ile ilgili eğitici eğitimi alan çalışanlar bu kez proje kapsamında seminer verdi.

SEDAŞ çalışanlarından toplumsal cinsiyet eşitliği semineri

12 Mart 2020 Perşembe 11:05

 Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği bilincinin artırılması için yürüttüğü eğitim programlarını sürdürüyor. “Forget the Gender” adıyla yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi kapsamında eğitici eğitimi alan SEDAŞ çalışanları, bu kez seminer verdi.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de düzenlenen seminerlerde çalışanlar; iş arkadaşlarını toplumsal cinsiyet, fırsat eşitliği, kadına şiddet, cinsiyet rolleri ve önyargılar hakkında bilgilendirdi. Cinsiyete dayalı iş bölümü nedeniyle yaşanan eşitsizlik, toplumsal roller ve kadın istihdamında yaşanan eşitsizlik gibi konular ele alınırken; cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle ortaya çıkan sorunların olası çözümleri de tartışıldı.

Şirketin üst düzey yönetimi tarafından da desteklenen proje kapsamında düzenlenen seminere SEDAŞ İcra Kurulu Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz, Regülasyon Direktörü Mustafa Yılmaz, Finans Direktör Vekili Fırat Soğancık ve çok sayıda çalışan katıldı.

Yaptığı açılış konuşmasında sürdürülebilirliğinin önemini vurgulayan Odyakmaz şunları söyledi:

 “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı artıran ve değer yaratan projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Proje kapsamında kurguladığımız programlarda sürdürülebilirliğe öncelik veriyoruz. ‘Kadının Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs) imzamızı atarak ayrımcılığı ortadan kaldırıp fırsat eşitliğini sağlamanın sözünü verdik. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitici eğitimi alan çalışanlarımızın verecekleri bu eğitimler ile konu hakkındaki bilincin yaygınlaşacağına inanıyoruz.”

Türkiye, 153 ülke arasında 130. sırada

Seminer kapsamında verilen bilgiler arasında; Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu’ndaki verilere göre Türkiye’nin cinsiyet eşitsizliğinde 153 ülke arasında 130. sırada yer aldığı bilgisine dikkat çekilirken, katılımcılara öncelikle bireysel olarak cinsiyet eşitliğine katkı sağlamaları için;

·         Dildeki cinsiyetçiliğe dikkat edilmesi,

·         Gündelik işlerde iş bölümü yapılması,

·         Çocuklarımızı ayrımcılık yapmadan yetiştirilmesi,

·         Eşitsizliklerin farkına varılması yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayıorvaKocaeliBaşkanGebzeDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Akaryakıtta çifte indirim Akaryakıtta çifte indirim
Şevket Kazan hayatını kaybetti Şevket Kazan hayatını kaybetti
Çayırova ve Gebze’de yol ihalesi Çayırova ve Gebze’de yol ihalesi
Karamürsel'de dalgıçlık eğitim sezonu açıldı Karamürsel'de dalgıçlık eğitim sezonu açıldı
Üretim fidanlığında yetişiyor, Kocaeli’yi yeşillendiriyor Üretim fidanlığında yetişiyor, Kocaeli’yi yeşillendiriyor
Belediye tehlikeli binayı yıktı Belediye tehlikeli binayı yıktı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Akaryakıtta çifte indirim
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim...

Haberi Oku