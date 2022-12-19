SEDAŞ’tan “En Övgüye Değer” ödülü için çalışanlarına teşekkür

SEDAŞ, “En Övgüye Değer” ödülüne layık görülen İKİGİA projesinde pay sahibi 14 çalışan için ödül töreni düzenledi. Törene katılan SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi, projede emeği geçenlere teşekkür ederek ödüllerini takdim etti.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ), İMİ Conferences tarafından organize edilen Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri 2022, “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde “En Övgüye Değer” ödülünün kazanılmasında emeği geçen 14 çalışanı için ödül töreni düzenledi. SEDAŞ Teknik eğitim merkezinde gerçekleştirilen törene SEDAŞ’ın üst yönetim ekibi ve proje sorumluları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, “İsmini Japon felsefesindeki “varlık nedeni” öğretisinden alan İKİGAİ projesini geçtiğimiz yıl hayata geçirdik. Proje kapsamında kurum içi çalıştaylar, müşterilerle birebir görüşmeler, eğitim programları ve şirket içi farkındalık çalışmaları düzenledik. “İKİGAİ” ile müşteri memnuniyeti ve tüm parametrelerde başarılı bir ivme yakalayan şirketimiz, bu başarısını güçlü rakiplerini geride bırakarak aldığı “En Övgüye Değer” ödülü ile taçlandırdı. Nice başarılı çalışmaları birlikte kutlamak üzere tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz ödül alan çalışanları tebrik ederek; “İKİGAİ projesi enerjimizin kaynağı olan müşteri memnuniyeti odağında hayata geçti. Üst yönetim ekibimizden saha çalışanlarına kadar bütün pozisyonlarımızı, müşteriye dokunan bölümlerimizi, tüm süreçlerimizi kapsayacak ve iyileştirecek şekilde oluşturuldu. Müşteri memnuniyetini daha ileriye taşımak için hayata geçirdiğimiz İKİGAİ projemizde emeği geçen ve ödülün kazanılmasında önemli paya sahip olan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.

Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğünde çalışan 14 kişiye teşekkür belgelerini, SEDAŞ CEO’su Dr.Necmi Odyakmaz, Yönetim Kurulu ve İcra Başkan Yardımcısı Jiri Holub, Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, CFO Vekili Özcan Yüksel ve Performans İzleme ve Geliştirme Koordinatörü Mustafa Emre Şafak verdi.

Ödül töreni daha sonra hatıra fotoğrafı ve kokteyl ile son buldu.