YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEDAŞ’tan “En Övgüye Değer” ödülü için çalışanlarına teşekkür

SEDAŞ, “En Övgüye Değer” ödülüne layık görülen İKİGİA projesinde pay sahibi 14 çalışan için ödül töreni düzenledi. Törene katılan SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi, projede emeği geçenlere teşekkür ederek ödüllerini takdim etti.

SEDAŞ'tan 'En Övgüye Değer” ödülü için çalışanlarına teşekkür

19 Aralık 2022 Pazartesi 12:11

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ), İMİ Conferences tarafından organize edilen Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri 2022, “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde “En Övgüye Değer” ödülünün kazanılmasında emeği geçen 14 çalışanı için ödül töreni düzenledi. SEDAŞ Teknik eğitim merkezinde gerçekleştirilen törene SEDAŞ’ın üst yönetim ekibi ve proje sorumluları katıldı. 

Törenin açılış konuşmasını yapan SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, “İsmini Japon felsefesindeki “varlık nedeni” öğretisinden alan İKİGAİ projesini geçtiğimiz yıl hayata geçirdik. Proje kapsamında kurum içi çalıştaylar, müşterilerle birebir görüşmeler, eğitim programları ve şirket içi farkındalık çalışmaları düzenledik. “İKİGAİ” ile müşteri memnuniyeti ve tüm parametrelerde başarılı bir ivme yakalayan şirketimiz, bu başarısını güçlü rakiplerini geride bırakarak aldığı “En Övgüye Değer” ödülü ile taçlandırdı. Nice başarılı çalışmaları birlikte kutlamak üzere tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi. 

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz ödül alan çalışanları tebrik ederek; “İKİGAİ projesi enerjimizin kaynağı olan müşteri memnuniyeti odağında hayata geçti. Üst yönetim ekibimizden saha çalışanlarına kadar bütün pozisyonlarımızı, müşteriye dokunan bölümlerimizi, tüm süreçlerimizi kapsayacak ve iyileştirecek şekilde oluşturuldu. Müşteri memnuniyetini daha ileriye taşımak için hayata geçirdiğimiz İKİGAİ projemizde emeği geçen ve ödülün kazanılmasında önemli paya sahip olan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.

Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğünde çalışan 14 kişiye teşekkür belgelerini, SEDAŞ CEO’su Dr.Necmi Odyakmaz, Yönetim Kurulu ve İcra Başkan Yardımcısı Jiri Holub, Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, CFO Vekili Özcan Yüksel ve Performans İzleme ve Geliştirme Koordinatörü Mustafa Emre Şafak verdi.

Ödül töreni daha sonra hatıra fotoğrafı ve kokteyl ile son buldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Sedaş
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaya önceliği gösteren trafik polisi, öğrencilerin sevgisini kazandı Yaya önceliği gösteren trafik polisi, öğrencilerin...
Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık...
Türk Halk Müziği Korosu yeni üyelerini arıyor Türk Halk Müziği Korosu yeni üyelerini arıyor
GEBZEDE CAMA HAYAT VEREN KADINLAR (videolu haber) GEBZEDE CAMA HAYAT VEREN KADINLAR (videolu haber)
Aynı yüksükle diktiği yorganları 57 yıldır müşterilerine ulaştırıyor Aynı yüksükle diktiği yorganları 57 yıldır...
Yol yapımı için sökülen zeytin ağaçları parklara dikiliyor Yol yapımı için sökülen zeytin ağaçları parklara...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Yaya önceliği gösteren trafik polisi, öğrencilerin...
KOCAELİ (AA) - Gölcük ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin yolun karşısına geçmeleri esnasında trafiği...

Haberi Oku