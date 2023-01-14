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ŞEHİT KÜTÜPHANESİ’NE MUHTAR NİLGÜN DÜZENDEN DESTEK

Gazeteci Mustafa Eranıl tarafından Şehitler adına kurulacak olan yeni üç kütüphane için İzmit Şirintepe Mahallesi Muhtarı Nilgün Düzen; çok sayıda kitap desteğinde bulundu.

ŞEHİT KÜTÜPHANESİ'NE MUHTAR NİLGÜN DÜZENDEN DESTEK

14 Ocak 2023 Cumartesi 13:02

 Mahalle sakinlerinden toplamış olduğu kitapları Gazeteci Eranıl’a teslim eden Muhtar Düzen; bundan sonra da kurulacak olan Şehitler Kütüphanesi’ne kitap desteğinde bulunacağını söyledi. Gazeteci Eranıl tarafından Şehitler adına bu güne kadar kurulan bir çok kütüphaneye destek veren Muhtar Düzen; ‘Şehitlerimiz adına ne yapsak azdır. Kütüphane kurulumunda emeği geçenlere teşekkür ederim. Hem insanların ellerinde olan kitaplar değerlendiriliyor; hem de kütüphane kurularak öğrencilerimizin okuması sağlanıyor’ dedi. Gazeteci Eranıl ise; kurulacak olan kütüphanelere destek veren Muhtar Düzen’e teşekkür ederek, ‘Bu güne kadar ki her kampanyama destek verdi. Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Körfez’de üç şehidimiz adına üç yeni kütüphanenin kurulumunu önümüzdeki haftalarda bitirmiş olacağım’ dedi.

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