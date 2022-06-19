Sekapark Su Sporlarıyla Şenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3. Su Sporları Festivali, 18 Haziran Cumartesi günü başladı. 19 Haziran Pazar günü tamamlanacak olan Festival, Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde düzenleniyor. Festival kapsamında 19 Haziran Pazar günü saat 19.00’da İMERA konseri gerçekleştirilecek.

HEM SPOR HEM EĞLENCE

Festivale katılan vatandaşlar hem spor yapıp hem de eğlenme imkânı bulurken İzmit Körfezi’nde yapılan su gösterileri görenleri hayran bıraktı. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken Türkiye Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen gençlerle bir araya geldi.

18-19 HAZİRAN’DA SEKAPARK’TA

Sporun her alanına katkı sağlayan ve her yıl amatör spor kulüplerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli bir spor festivalini daha gerçekleştiriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde düzenlenen festivalde flyboard, su jeti, dragon bot, yelken, kürek ve su altı dalış branşlarında gösteriler yapılıyor.

BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENİYOR

Festivale katılan vatandaşlar içinde alanda özel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Festivale katılan vatandaşlar kendileri için hazırlanan vr etkinlikleri, nerf su savaşları, survivor parkuru, plaj voleybolu ve plaj futbolu etkinliği düzenleniyor.

REKORTMEN ŞAHİKA ERCÜMEN FESTİVALDE

Apor kariyerinde pek çok başarıya imza atan, serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulunduran Şahika Ercümen de festival kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Ercümen, gençlerin sorularına cevaplandırırken kariyeri hakkında da bilgiler verdi. Ercümen, “Birkaç farklı kategoride dünya rekoru kıracağıma inanıyorum” dedi.

“KOCAELİLİLERİ ÇOK KISKANIYORUM”

Ercümen, “Mavinin yeşilin ortasında Kocaelilileri şu an çok kıskanıyorum. Her hafta sonu veya ne zaman fırsat bulurlarsa burada farklı spor etkinliklerini yapma şansları var. Keşke benim çocukluğumda da böyle teşvik edici etkinlikler olsaydı. İnşallah böyle etkinliklerle daha çok gencimizi spora kazandırabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

“BİR KAÇ KATEGORİDE REKOR KIRACAĞIM”

Fiziksel ve mental olarak en zinde dönemleri olduğunun altını çizen Ercümen, bu sene dalışın farklı kategorilerinde dünya rekoru hedeflediğini söyledi. Ercümen, “Bizim sporumuz yaş ilerledikçe, tecrübelendikçe daha iyi yapabileceğiniz bir spor. Dolayısıyla şu an en iyi derecelerimi yapmaya başladım. Yarıştığım insanlar arasında da yaşım hala küçük. Bu sene birkaç kategoride rekoru kırabileceğime inanıyorum. İnşallah birkaç farklı kategoride yeni rekorları ülkemizekazandırmayı amaçlıyorum. Serbest dalışta pek çok kategori var; paletli, paletsiz, serbest dalış gibi. Ben açıkçası hepsinde dünya rekoru seviyesinde dalışlar yapacağıma inanıyorum bu sene” ifadelerini kullandı.









