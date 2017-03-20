Serhat Boz Cinayeti!

İddiaya göre; Kocaelisporlu taraftarlar, Perşembe Pazarı Alanı'nda 15’e yakın otobüsle deplasman için yola çıkmaya hazırlanıyordu. Tribün liderlerinden Serhat Boz'un içinde bulunduğu otobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bazı şahıslarla tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce taraflar otobüsten inerek dışarıda da kavgaya devam etti. Bu sırada tartışmayı çıkaran grubun üzerinde bıçaklar olduğu anlaşıldı. Araç organizasyonunu yapanlar bu bıçakları alarak, olay çıkaran grubu otobüse almayarak geri gönderdi. İşte ne olduysa tam bu sırada yaşandı. Olay çıkaran gruptan birinin kısa süre sonra geri döndüğü, Serhat Boz'a arkadan saldırıp, boynuna bıçak salladığı ve şah damarını keserek ağır yaralanmasına neden olduğu öğrenildi. Arkadaşlarının kollarına yığılan Serhat Boz, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.