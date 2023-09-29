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Ucuza Uçak Bileti Alabilmek İçin 5 Püf Nokta

Sorunsuz bir seyahat için öncelikle seyahatin gerçekleşeceği ulaşım yolları araştırılmalıdır. Yolculuğun keyifli ve konforlu olmasının yanı sıra yorucu olmaması ve kısa sürmesi önemlidir. Bu nedenle seyahat edenlerin ilk tercihleri havayolu oluyor. Ancak uçakla seyahat düşünülüyorsa ucuza uçak bileti bulmak zaman alabiliyor. O nedenle seyahat etme fikri oluştuğunda yapılması gereken ilk işlem aylar öncesinden uçak bileti alınması olmalı. Bu şekilde tatil planlaması hem daha ucuz hem de sorunsuz olacaktır.

Ucuza Uçak Bileti Alabilmek İçin 5 Püf Nokta

29 Eylül 2023 Cuma 18:02

Gerek tatil gerek iş için seyahatlerde İzmir İstanbul uçak bileti fiyatları genellikle ekonomik  avantajlar sunuyor. Ucuz uçuşlardan yararlanmak istendiğinde belirli kriterler değerlendirilerek seyahatinizi planlayabiilirsiniz.  Havayolu şirketini inceleyerek ucuza uçak bileti satın alınabilir.  Seyahat edilecek birçok şehir vardır ve  İzmir istanbul arası uçak seyahati bunlardan biridir. Sık sık uçuş seferi bulunan  İzmir İstanbul uçak bileti fiyatları incelenebilir.  İstanbul havalimanı dışında birçok popüler lokasyolara uçak bileti bulunuyor. Seferlerin sıklıkla olması dilediğiniz zaman diliminde yolculuk yapmanızı sağlıyor.  

Dünyanın Metropol Şehri İstanbul

7000 yıllık bir geçmişi olan İstanbul şehri tarihi ve kültürel büyüsünü hala koruyor. Aziz ve benzersiz olan İstanbul’un her bir köşesinden tarih akıyor. Kaleler, türbeler, camiler, kiliseler ve birçok tarihi eser istanbulun muhteşem özelliğini sağlıyor. Kız Kulesi ve Galata Kulesi dünyada bir eşinin daha olmadığı ve beraberinde daha onlarcasını yakından görmek isteyenler için gidilmesi gereken ilk ve önemli şehirlerden biridir. Erzincan’ın İstanbul’a olan uzaklığı bilinen bir gerçek olsa da bu şehri yakından görmek, doğal ve tarihi güzelliklerini ziyaret etmek meraklılarına tam bir tatil ziyafeti sağlıyor. 

Erzincan İstanbul otobüs bileti İstanbul’a ekonomik bir şekilde seyahat etmenizi sağlar. İstanbul’da toplamda 8 adet otogar bulunuyor. Anadolu yakasında yer alan otogar Harem, Avrupa yakasında ise Esenler otogarı İstanbul’un otobüs firmalarının koordinasyonunu sağlıyor. Yeni ismi  15 Temmuz Demokrasi otogarı olan otogar, Anadolu otogarına da ulaşmanıza yardımcı oluyor. Otogardan dilediğiniz  şehir merkezine ister toplu taşıma ile ister araç kiralayarak seyahatinizi belirleyebilirsiniz.  Toplu taşıma olarak otobüs, metro, metrobüs, feribot, Marmaray gibi seçenekler bulunuyor.

İstanbul çok geniş bir jeopolitik yapıya sahiptir.  Bu özellik de İstanbul’u önemli şehirlerden biri yapıyor. Tüm bu özellikler sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliğinde saklı bulunuyor. İstanbul’a gelip görmeniz gereken önemli tarihi yapılar arasında, Ayasofya, Sultanahmet ve Süleymaniye camileri bulunuyor.  

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Kız Kulesi, Galata Kulesi, Valens Kilisesi, Yerebatan Sarnıcı, Rumeli Hisarı da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında ilk sırada yer alıyor.  İstanbul’a ait olup hem denize girebileceğiniz hem de ada ambiyansı yaşayabileceğiniz Adalar tatil güzergahınızın en anlamlı seyahati olacaktır. Özellikle Heybeli, Büyük ve Küçük adalar görenleri kendilerine hayran bırakıyor. Erzincan İstanbul otobüs bileti alarak  Erzincan’dan bu büyük şehre rahatlıkla ulaşım sağlanabilir.

Samsun İstanbul Uçak Bileti

İstanbul tarihinin ilk yerleşimleri M.Ö. 7. yüzyıla dayanıyor. En güzel şehirlerden biri olan İstanbul birçok medeniyetin izlerini taşıyor. M.Ö. 7. yüzyılda adı Byzantion’du. M.Ö 312 yılında Konstantin  imparator olur ve  Konstantinopolis adını alır.  

Şehir, Roma ve Doğu Roma İmparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır.  Ardından Bizans imparatorluğu ve en sonunda ise Osmanlı İmparatorluğunun şehri fet etmesiyle İstanbul Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğunun başkenti olarak hüküm sürmüştür.   Eski  çağlardan günümüze kadar ulaşmış olan Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Fener Rum Patrikhanesi gibi önemli yapılar Bizans döneminden günümüze ulaşmış yapılardır. 

Dolmabahçe Sarayı, Ortaköy Camii, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Adalar, Beyoğlu, Kapalıçarşı İstanbul’un en gözde ve en popüler ilçelerinin  başında geliyor. Eyüp’te bulunan Pierre Loti Tepesi, Üsküdar’daki Çamlıca Tepesi, Yıldız Korusu, Emirgan Korusu, Maçka Parkı, Fenerbahçe Parkı, Belgrad Ormanı, Gülhane Parkı doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. 

İstanbul’un merakla gezilecek pekçok yeri vardır. Bu nedenle Samsun İstanbul uçak bileti alarak İstanbul şehrini gezmek ve tanımak mümkündür. Yılın en güzel aylarından olan sonbaharda İstanbul’un tüm parklarını gezebilirsiniz.  Gülhane parkı, Çamlıca Tepesi Emirgan korusunun muhteşem manzarası eşliğinde keyifli anlar geçirebilirsiniz. 

İstanbul’da iki havalimanı bulunuyor.  Bunlardan biri İstanbul Havalimanı  diğeri ise Sabiha Gökçen Havalimanı’dır. Bu havalimanlarına oldukça rahat toplu taşıma ile ulaşım sağlanıyor. Otobüs, metro, Marmaray kullanarak ulaşılabilir. Ayrıca seyahatinize araç kiralayarakta devam edilebiliyor. Samsun İstanbul uçak bileti alarak  Samsun’dan bu muhteşem şehre ulaşım sağlayabilirsiniz.  

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