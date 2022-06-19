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Ulaşımda Yaz Seferleri Dönemi Başladı

UlaşımPark AŞ tarafından yapılan açıklamada 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren ulaşımda yaz seferleri döneminin başladığı bildirildi

Ulaşımda Yaz Seferleri Dönemi Başladı

19 Haziran 2022 Pazar 11:35


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran Pazartesi günü itibarıyla ulaşımda yaz seferleri dönemine başlıyor. UlaşımPark AŞ tarafından yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yaz aylarını en güzel şekilde geçirebilmeleri amacıyla yeni düzenlemeye gidildiği bildirildi. 


AYRINTILI BİLGİ WWW.KOCAELİ.BEL.TR VE EKOMOBİL’DE

Yapılan açıklamada, her yıl yolculuk istatistikleri göz önünde bulundurarak yaz veya kış mevsimi sefer saatlerine geçildiği vurgulandı. Açıklamada, “Bu yılda 20 Haziran 2022 Pazartesi itibarıyla bir kısım hatta sefer saat değişikliğine gidildi. Planlanan yeni sefer saatlerine yolcular www.kocaeli.bel.tr ve www.e-komobil.com adreslerinden erişebilecek” denildi. 


YOĞUN HATLARDA SEFER SAYISI ARTIRILDI

Okulların kapanması ile birlikte bir kısım hatta revize yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Bu sayede yoğun olan hatların sefer sayıları artırılırken, yoğunluk yaşanmayan hatların seferleri de azaltıldı” ifadeleri kullanıldı.

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