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UlaşımPark’tan gerçeği aratmayan tatbikat

UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen tatbikat başarıyla sonuçlandı

UlaşımPark'tan gerçeği aratmayan tatbikat

25 Haziran 2022 Cumartesi 13:27


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark ile Büyükşehir İtfaiyesi ve Hasta Nakil ve Ambulans biriminin UlaşımPark Genel Müdürlüğünde ortaklaşa düzenlediği afet ve acil durumlarda müdahale tatbikatları gerçeği aratmadı.


DEPREM SENARYOSU UYGULANDI

Gerçekleştirilen senaryoda AFAD tarafından alınan bilgiyle 6.4 şiddetinde deprem olduğu öğrenildi. Depremde tüm UlaşımPark çalışanları çök, kapan ve tutun kuralını uyguladı. Depremin bitmesiyle birlikte toplanma alanlarına gidip yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada bir kişinin eksik olduğu fark edildi. Tam bu esnada da depo sahasına giren tramvay deray oldu (raydan çıkma) ve bir çalışan da tramvayın altında kaldı.  İvedi şekilde ambulans ve itfaiye aranarak acil yardım talep edildi. 


KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELDİ

Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen ambulans ve itfaiye hemen müdahaleye başladı. Deprem nedeniyle bina içerisinde baygınlık geçiren çalışana ivedi şekilde müdahale edilerek ambulansa sedye yardımıyla indirildi. Gelen itfaiye ekipleri ise raydan çıkan tramvaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri tramvayın altında kalan UlaşımPark çalışanını kurtararak ambulans ekiplerine teslim edip tramvayı tekrar rayına aldı.


ACİL DURUM KRİZ MERKEZİ 

Oluşturulan acil durum kriz merkezinde; ilgili kişilerin yönlendirilmesi, yapılacak kontroller (sayım), 112 ile iletişimin kurulması gibi tüm hayati görevler yürütüldü. İçeride kalan çalışan, güvenlik, ambulans ve itfaiye ile telekonferans görüşmeleri buradan sağlandı. Ayrıca binada bulunan su, elektrik ve gaz vanalarının kapanması için ekip yönlendirildi. Tatbikat bittiğinde ise Büyükşehir yöneticilerine bilgi aktarımı sağlandı.


DEPREM ANINDA ÇÖK, KAPAN VE TUTUN 

UlaşımPark çalışanlarının tamamına afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler eğitimi veriliyor. Bu sayede deprem tatbikatında önce çök, kapan ve tutun kuralı uygulandı, sonra güvenli bir şekilde Acil Toplanma bölgelerine hareket edildi. Bu sayede olası bir izdihamın da önüne geçildi. Tüm kontroller çek edilerek tatbikat sonlandırıldı. 


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