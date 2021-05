Ünlü Yıldızlar Gibi Tatil Yapmak İster Misiniz?

Klasik tatil anlayışından farklı olduğu için bütçesi standart tatillere göre daha yüksek olacaktır ancak sonunda verdiğiniz her kuruşa değeceğine emin olabilirsiniz. Son yılların en popüler tatil tercihlerinden olan havuzlu villa kiralamanın yanı sıra artık kolaylık ve güvenilir bir şekilde kiralık tekne veya yat kiralama hizmeti alabilirsiniz. İstediğiniz tatil beldesinde istediğiniz konsepte havuzlu villa kiralayabilir, unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz. Sadece kiralık villa içinde vakit geçirmek istemiyorsanız kiralık tekne hizmeti alarak masmavi denizlerde açıkta yüzme keyfi yaşayabilirsiniz. Lüks bir tatil için daha fazla ayıracak bütçeniz varsa yat kiralama hizmeti alarak sadece yatta kalabilir, Türkiye’nin en güzel yat destinasyonlarında harika bir mavi tura çıkabilirsiniz.

Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor olsa da Covid-19'a karşı tedbirli olmakta fayda var. Sağlıklı ve güvenli bir tatil için kalabalıklardan uzak sevdiklerinizle birlikte havuzlu villa kiralayabilirsiniz.

Son yılların en çok tercih edilen tatil seçeneklerinden biri olan havuzlu villa kiralama ile tatil yapmak için Akdeniz ve Ege bölgesi ağırlıklı olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında istediğiniz gibi bir ev bulabilirsiniz. Tabii yaz aylarını Akdeniz ve Ege’de geçirmek herkesin gönlünden geçendir. Tüm kıyı şeridi boyunca uçsuz bucaksız sahiller, tertemiz deniz ve gizli koylarla dolu olan Akdeniz ve Ege’de havuzlu villa kiralamak için öne çıkan bazı beldeler var. Kaş, Bodrum, Alanya, Antalya, Marmaris, İzmir, Kuşadası, Ayvalık Mayıs ayından Ekim ayına kadar en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor.

“Ben köşeme çekilip sakin bir tatil yapmak istiyorum” diyorsanız lüks havuzlu tatil villalarından birini kiralayarak unutulmaz günler geçirebilirsiniz. Evinizin konforu, kalabalıklardan uzak, manzaraya karşı havuz keyfi yapacağınız bir tatil hayal değil.

İsterseniz küçük bir grupla kafa dinleme tatili yapabilir veya daha büyük kiralık tekne ile unutulmaz partiler düzenleyebilirsiniz. Kiralık tekne fiyatları tatil planınıza göre değişiklik gösterir. Kiralamak istediğiniz teknenin türü, boyutu, demir alacağınız marina, teknede kaç kişi olacağınız, hangi koyları gezmek istediğiniz ve kaptan isteyip istememenize göre net fiyat ortaya çıkıyor. Kiralık tekne ile tatile çıkmadan önce tüm planlarınızı tapıp tekneye o şekilde adımınızı atarsanız kafanız rahat bir şekilde harika günler geçirebilirsiniz. Yanınıza yedek kıyafet, yüksek koruyuculu güneş kremi ve güneş gözlüğü almayı unutmayın. Fikir vermesi açısından Bodrum – Gökova Körfezi, Bodrum – Knidos – Gökova, Fethiye – Kekova, Marmaris – Datça gibi rotalar tekne kiralayanların en çok gittikleri rotaların başında geliyor.

Dört duvar olmadan engin maviliklerde süzülmek her, her köşede bambaşka bir güzellikle karşılaşmak ve mutlaka o bakir alanlarda denize girmek içinizdeki özgürlük tutkusunu alevlendirecek. Tatilde benzersiz konforla lüksün buluşma noktası olan yata ayak bastığınız an denizin üstünde bu büyüklükte bir araçla hareket etmenin tutkusu içinize işleyecek.