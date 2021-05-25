Ünlü Yıldızlar Gibi Tatil Yapmak İster Misiniz?

Klasik tatil anlayışından farklı olduğu için bütçesi standart tatillere göre daha yüksek olacaktır ancak sonunda verdiğiniz her kuruşa değeceğine emin olabilirsiniz. Son yılların en popüler tatil tercihlerinden olan havuzlu villa kiralamanın yanı sıra artık kolaylık ve güvenilir bir şekilde kiralık tekne veya yat kiralama hizmeti alabilirsiniz. İstediğiniz tatil beldesinde istediğiniz konsepte havuzlu villa kiralayabilir, unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz. Sadece kiralık villa içinde vakit geçirmek istemiyorsanız kiralık tekne hizmeti alarak masmavi denizlerde açıkta yüzme keyfi yaşayabilirsiniz. Lüks bir tatil için daha fazla ayıracak bütçeniz varsa yat kiralama hizmeti alarak sadece yatta kalabilir, Türkiye’nin en güzel yat destinasyonlarında harika bir mavi tura çıkabilirsiniz.

Covid-19'a Karşı Güvenli Tatil İçin Havuzlu Villa

Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor olsa da Covid-19'a karşı tedbirli olmakta fayda var. Sağlıklı ve güvenli bir tatil için kalabalıklardan uzak sevdiklerinizle birlikte havuzlu villa kiralayabilirsiniz.

Son yılların en çok tercih edilen tatil seçeneklerinden biri olan havuzlu villa kiralama ile tatil yapmak için Akdeniz ve Ege bölgesi ağırlıklı olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında istediğiniz gibi bir ev bulabilirsiniz. Tabii yaz aylarını Akdeniz ve Ege’de geçirmek herkesin gönlünden geçendir. Tüm kıyı şeridi boyunca uçsuz bucaksız sahiller, tertemiz deniz ve gizli koylarla dolu olan Akdeniz ve Ege’de havuzlu villa kiralamak için öne çıkan bazı beldeler var. Kaş, Bodrum, Alanya, Antalya, Marmaris, İzmir, Kuşadası, Ayvalık Mayıs ayından Ekim ayına kadar en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor.

Sakin bir tatil için Kaş’ı, hareketli bir gece hayatı için Bodrum’u, ailece keyifli zaman için Alanya’yı gezmeyi ve keşfetmeyi seviyorsanız Antalya’yı, doğayla iç içe bir tatil için Marmaris’i aynı anda hem hareketli şehir hayatını hem de deniz tatilini seviyorsanız İzmir’i, işlek caddelerde keyifli vakit geçirmek için Kuşadası’nı ve tarihi sokaklarda kaybolmak için Ayvalık’ı tercih edebilirsiniz.

“Ben köşeme çekilip sakin bir tatil yapmak istiyorum” diyorsanız lüks havuzlu tatil villalarından birini kiralayarak unutulmaz günler geçirebilirsiniz. Evinizin konforu, kalabalıklardan uzak, manzaraya karşı havuz keyfi yapacağınız bir tatil hayal değil.

Kiralık Tekne Turları

Klasik tatil anlayışından sıkılanlar için harika bir seçenek olan kiralık tekne turları ile hem masmavi açık denizde yüzme keyfi yaşayarak bir taraftan da herkesten uzak bir şekilde ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Kiralık tekne ile yola çıkmadan önce o tatilde neleri yaşamak istediğinizi düşünerek planınızı yapın.

İsterseniz küçük bir grupla kafa dinleme tatili yapabilir veya daha büyük kiralık tekne ile unutulmaz partiler düzenleyebilirsiniz. Kiralık tekne fiyatları tatil planınıza göre değişiklik gösterir. Kiralamak istediğiniz teknenin türü, boyutu, demir alacağınız marina, teknede kaç kişi olacağınız, hangi koyları gezmek istediğiniz ve kaptan isteyip istememenize göre net fiyat ortaya çıkıyor. Kiralık tekne ile tatile çıkmadan önce tüm planlarınızı tapıp tekneye o şekilde adımınızı atarsanız kafanız rahat bir şekilde harika günler geçirebilirsiniz. Yanınıza yedek kıyafet, yüksek koruyuculu güneş kremi ve güneş gözlüğü almayı unutmayın. Fikir vermesi açısından Bodrum – Gökova Körfezi, Bodrum – Knidos – Gökova, Fethiye – Kekova, Marmaris – Datça gibi rotalar tekne kiralayanların en çok gittikleri rotaların başında geliyor.

Lüks Tatil İçin Yat Kiralama

Bambaşka bir tatil, büyük bir lüks ve sonsuz özgürlük... Yat kiralama ile tatil anlayışınız baştan aşağı değişecek. Lüks tatil severlerin en çok tercih ettiği ve son yıllarda popülerleşen yat kiralama hizmeti, özellikle tatil için hatırı sayılır bütçe ayıranların en çok deneyimlemek istediği tatil türü oluyor.

Dört duvar olmadan engin maviliklerde süzülmek her, her köşede bambaşka bir güzellikle karşılaşmak ve mutlaka o bakir alanlarda denize girmek içinizdeki özgürlük tutkusunu alevlendirecek. Tatilde benzersiz konforla lüksün buluşma noktası olan yata ayak bastığınız an denizin üstünde bu büyüklükte bir araçla hareket etmenin tutkusu içinize işleyecek.

Ege ve Akdeniz’in mükemmel açıklarında her şeyden ve herkesten uzakta sadece keyfiniz nasıl isterse kendinizi kısıtlamadan hareket edebileceğiniz yat kiralama hizmetini bir kere tercih ettiğinizde bir daha kopamayacaksınız.

Birbirinden harika cevher gibi koylara ev sahipliği yapan Türkiye kıyı şeridinde mükemmel tatili deneyimlemek için dünyanın dört bir yanından yatla ülkemize akın ediyorlar. Bodrum’un hayran eden güzelliği, Antalya’nın tarihi dokusu, Fethiye’nin sürprizlerle dolu kıyı şeridi, Marmaris’in nefes kesen manzarası derken Ege ve Akdeniz’in kıyı şeridinin her adımı kendine adeta aşık ediyor. Kendine hayran eden güzellikleri kiralık yatla gezerek adeta masallardaki gibi bir tatil yaşayabilirsiniz. Krallar ve kraliçeler gibi hissedeceğiniz bu tarifsiz tatilin bitmesini hiç ama hiç istemeyeceksiniz.

Kiralık tekne hizmetin de yat kiralama hizmetinde de mavi tur boyunca konusunda uzman mürettebat sizlere en iyi hizmeti vermek için yanınızda olacak. Mavi turunuz boyunca temizlik, servis, yemek ve günlük faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için güler yüzlü bir şekilde size destek olacaklar.

Yat Kiralama ve Kiralık Tekne İçin En İdeal Mavi Turlar

Ege’nin bir ucundan Akdeniz’in diğer ucuna başta başa harikalarla dolu olan kıyı şeridini bir kerede dolaşmak mümkün değil. Kiralık tekne ya da yat kiralama hizmeti almayı düşünüyorsanız onlara özel rotalar arasında seçimler yapmanız gerekiyor. Kendi rotanızı da oluşturmanız mümkün. Yat ve tekne kiralama hizmeti için gecelik ödeme yapıldığı için günlerinizi en iyi şekilde değerlendirmeli aynı zamanda yat keyfini yaşamak için de bol bol vakit ayırmanızı tavsiye ederiz. Tüm bunları göz önünde bulundurunca bazı rotalar diğerlerine göre daha fazla ön plana çıkıyor.

Stresten sıkışmışlığı derinden hisseden ruhunuza bir iyilik yaparak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak mavi turlarla tatilinizden gençleşmiş olarak döneceksiniz. En çok tercih edilen muhteşem rotaların başında Bodrum – Gökova Körfezi yer alıyor. Bodrum’un huzur veren maviliklerinde ilerlerken Gökova Körfezi’nin göz alıcı güzelliği karşısında hayran kalacaksınız. Maviyle yeşilin birleştiği nokta olan Marmaris’ten eşsiz güzelliklerle karşılaşacağınız Datça hatta talebinize göre antik çağlardan beri eksikleri olsa da tüm heybetiyle misafirlerini karşılayan Knidos’u görmek sizler için harika bir deneyim olacak. Zorlu yolları nedeniyle Knidos’a ulaşmak zor olduğunu diğer yerlere nazaran daha bakir bir yer olan Knidos’ta harika vakit geçireceksiniz. Göcek ve Fethiye de en çok tercih edilen mavi tur rotalarının başında geliyor.

Mavi tura çıkarken yanınıza çok fazla kıyafet almanıza gerek yok. Birkaç farklı mayo seçeneği, rahat kıyafetler, güneş kremi, güneş gözlüğü ve terlik gibi ayrıntıları unutmamak gerek. İlk defa mavi tura çıkacaksanız ne olur ne olmaz diye yanınızda bir bulantı hapı bulundurmanızda fayda var. Dalış yapmayı seviyorsanız eşsiz sualtı güzelliklerini daha net görmek için deniz gözlüğüne ihtiyacınız olacaktır.