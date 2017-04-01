Yaşlı Adam Bahçesinde Ölü Bulundu

İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak adresinde ikamet eden ve Seka’dan teknisyen olarak emekli olan Hüseyin Sevim (72) bakım için gittiği Arızlı Ağa Köyü’nde bulunan sebze ve meyve bahçesinde yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sevim’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunmasının ardından Sevim’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Şeker ve tansiyon hastası olan Sevim’in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Evli ve 4 çocuk babası, TV 41 Genel Müdürü Selçuk Sevim’in amcasının oğlu olan Hüseyin Sevim’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.