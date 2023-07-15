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İki Servis Minibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada her iki aracın da sol tarafları hasara uğrarken şoförlerden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İki Servis Minibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:07

Kaza, İbni Sina Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 41 P 0650 plakalı servis minibüsü ile A.A. idaresindeki vardiyadan çıkan Tüpraş işçilerini taşıyan 41 P 3318 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışma neticesinde her iki minibüsün de sol tarafında hasarlar olduğu görüldü. 41 P 0650 plakalı servis minibüsünün şoförü S.G., kazada yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken Tüpraş işçilerini taşıyan servistekiler ise yara almadan kurtuldu. Servis minibüsünün sol tarafındaki tüm camlarının kırıldığı görülürken sol arka lastiği de kazada patladı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.



İHA
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