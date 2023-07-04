Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 2’si Çocuk 4 Yaralı

- İtfaiye ekipleri sıkışan yolcu için seferber oldu

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki hafif ticari araç, aynı istikamette giden kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç yaklaşık 90 metre sürüklenirken, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan R.A. hakimiyetindeki 34 JN 1035 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, aynı yönde giden H.Y. idaresindeki 41 L 2429 plakalı Isuzu marka kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 90 metre sürüklenirken, kamyonet ters istikamete dönerek, hafif ticari araç ise su kanalına girerek durabildi. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araçta sağ ön koltuktaki R.A. sıkıştı. A.Y. ve çocuklar E.E.A. ile S.A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sağlık, jandarma ve yol yardım ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan yolcu için seferber oldu

İhbar üzerine adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaralı R.A.’yı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden çıkarılan R.A., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2’si çocuk 4 yaralı ardından çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Kamyon ve hafif ticari araç sürücüleri kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Öte yandan kazanın şiddetiyle kamyon kasasında bulunan otomobil koltuk parçaları yola saçıldı.

Jandarma ekipleri muhtemel olumsuzlukları önlemek için bölgede trafiği kontrollü olarak sağladı.

Kaza ilgili inceleme başlatıldı.









İHA