ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otlamaya çıkıp, küflenmiş kuru ekmek yiyen inekler çatlayıp telef oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otlak alandaki kuru ekmekleri yiyen 2 inek çatlayarak telef oldu. Hayvan yeminden tasarruf etmek için ineklerini otlatmaya çıkardığını söyleyen mal sahibi, mağduriyetinin büyük olduğunu ifade etti.

Otlamaya çıkıp, küflenmiş kuru ekmek yiyen inekler çatlayıp telef oldu

22 Ağustos 2023 Salı 15:08

  Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe yolu üzerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran İsmail-İbrahim Bozkurt kardeşlerin 2 ineği telef oldu. Otluk alanda köpekler için bırakılan kuru ekmekleri yiyen 2 inek 3 gün arayla çatladı. Ekmeklerden dolayı hayvanlarının telef olduğunu söyleyen İsmail Bozkurt, "Sağa sola bırakılan ekmekler zamanla küfleniyor. İneklerimiz de o ekmekleri yiyince telef oluyor. 2 ineğim telef oldu. Ne yapacağız böyle, yazık günah. Yem alamayınca meraya otlatmaya götürüyoruz. Emekliliğimiz olmadığı için hayvancılık yaparak geçinmeye çalışıyorum ama zarar gördüm. 30 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum. Ekmekleri sağa sola bırakıyorlar. Ekmekler bulunduğu yerde zamanla küfleniyor. Küflenen ekmekleri yiyen hayvanlar sonra telef oluyor. Zararımız büyük, bir inek 90-100 bin TL değerinde" dedi.  
   
  Uzmanından açıklama 
  Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Cüneyt Özer, "İneklerin doğada ekmek yiyerek öldüğü söyleniyor ancak bunun kesin net bir dille bu sebeple olduğunu söyleyebilmek için gerekli tetkik ve tahlillerin yapılarak, sonucun ortaya çıkarılması gerekiyor. Hayvanlardaki herhangi bir değişimi fark ettiklerinde veteriner hekime danışarak hayvana müdahale gerekebilir. İneklerde 4 mide mevcut. İnekler geviş getiren hayvanlar oldukları için doğada ne buldularsa gıda olarak tüketirler" diye konuştu.   


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Terör polisi 16 yıl peşini bırakmadı Terör polisi 16 yıl peşini bırakmadı
TEM Otoyolu'nda iki ayrı kaza TEM Otoyolu'nda iki ayrı kaza
Mahalleli nöbet tuttu, yine tacize gelince ortalık karıştı Mahalleli nöbet tuttu, yine tacize gelince ortalık...
Zabıta ile karton toplayıcıları arasında tekmeli, yumruklu, tabureli kavga kamerada Zabıta ile karton toplayıcıları arasında tekmeli,...
Katlı otoparktan düşen 35 yaşındaki şahıs ağır yaralandı Katlı otoparktan düşen 35 yaşındaki şahıs ağır...
Kocaeli'de son bir ayda 546 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Kocaeli'de son bir ayda 546 kişi boğulmaktan son...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Terör polisi 16 yıl peşini bırakmadı
Kocaeli'de 2007 yılında TÜPRAŞ'a bombalı eylem yapmak üzereyken yakalanan Z.T. isimli teröristi evinde...

Haberi Oku