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ASAYİŞ:
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Polis, ölümün kıyısından böyle çekip aldı

Kocaeli'de İzmit Kaymakamlığının çatısına çıkarak intihara kalkışan kişi, polis tarafından düşmekten son anda kurtarıldı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, vatandaşlar ise olup biteni meraklı gözlerle izledi.

Polis, ölümün kıyısından böyle çekip aldı

19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:41

Olay, Yenişehir Mahallesi Ova Sokak üzerinde bulunan İzmit Kaymakamlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli şahıs, Kaymakamlığın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İ.A.'yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerinde adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı komiser çatıya çıkarak, İ.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Çatının kenarına yaklaşan İ.A., adeta yürekleri ağıza getirdi. İ.A.'nın bir anlık dalgınlığından faydalanan komiser, şahsı kolundan çekerek aşağıya indirdi.

İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ise neden intihara kalkıştığını öğrenebilmek için İ.A.'yı makam odasına davet etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.









İHA
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