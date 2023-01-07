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Yanan ateşe parlayıcı madde döktüler: 2'si çocuk 3 kişi yandı

- Yangını gören Ramazan Taşkın Uçar: “Bir çocuğun alev topu gibi koştuğunu gördüm”

Yanan ateşe parlayıcı madde döktüler: 2'si çocuk 3 kişi yandı

07 Ocak 2023 Cumartesi 15:39

 İzmit ilçesinde evin arka bahçesinde yakılan ateşin üstüne parlayıcı madde dökülmesi neticesinde bir kadın ve yanında bulunan 2 çocuk yandı. Hastaneye kaldırılan çocukların durumları ciddiyetini koruduğu öğrenildi.  
  Olay, İzmit ilçesi 42 Evler Körfez Mahallesi Şehit Mehmet Sokakta bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın evinin arka bahçesinde ateş yaktı. Daha sonra bir kişi ateşe parlayıcı madde döktü. Alevlerin büyümesiyle kadın ve yanında bulunan 2 çocuk yanmaya başladı. Vatandaşlar, yanan kişilere müdahale ederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan çocukların durumları ciddiyetini koruduğu ve bir çocuğun yüzünün yüzde 80 yandığı öğrenildi.  
 
  "Bir çocuğun alev topu gibi koştuğunu gördüm" 
  Yangını gören Ramazan Taşkın Uçar, “Patlama sesiyle cama çıktığımda bir çocuğun alev topu gibi koştuğunu gördüm. Can havliyle battaniye alarak dışarıya çıktım. O esnada 2 kişi daha yanarak kaçtığını gördüm. İçeri girerek kapıyı kapattılar biz de hemen itfaiye ve sağlık ekibine haber verdik” dedi. 
                                


İHA
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